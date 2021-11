Parce qu'il n'y pas que Final Fantasy dans la vie, Square Enix publiait plutôt dans la journée les résultats financiers du second semestre de l'année fiscale en cours, et les déceptions sont au rendez-vous.

Coincé entre la sortie événement de Final Fantasy VII Remake premier du nom et la ferveur qui entoure la sortie future (mais pas forcément lointaine) de Final Fantasy XVI, Square Enix a présenté des résultats en demi-teinte. Dix ans après The World Ends With You, l'éditeur n'est pas parvenu à relancer l'intérêt du public avec sa suite NEO, malgré sa plastique saillante et son décor tokyoïte.

NEO n'est pas l'élu

Malgré la disponibilité d'une démo et une campagne marketing qui a tout tenté pour faire de NEO The World Ends With You le J-RPG de l'été 2021, Square Enix doit se contenter d'un succès critique, à défaut de commercial :

Si NEO The World Ends With You a bien été accueilli par les joueurs, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes.

Pour tenter de voir le verre à moitié plein, l'éditeur espère que des ventes longues viendront compenser cette contre-performance, même si la pratique reste encore bien souvent l'apanage d'un célèbre constructeur japonais.

Le dernier épisode de la série Life is Strange n'a pas non plus redonné des couleurs au second trimestre, et Square Enix compte sur la version Switch de True Colors, dont la sortie est prévue pour le 7 décembre prochain, et sur la compilation Life is Strange Remastered Collection pour sauver les meubles.

Des Gils par millions

Pourtant, les raisons de se réjouir ne manquent pas : le mois dernier, on apprenait par exemple que Final Fantasy XIV devenait officiellement l'épisode le plus rentable de toute l'histoire de la série. Aujourd'hui, c'est le quinzième épisode qui refera bientôt parler de lui, puisque les aventures entres mecs de Noctis et sa clique s'approche dangereusement du cap des 10 millions d'exemplaires vendus, avec 9,8 millions officiellement décomptés.

Toujours est-il que du haut de ses 13 millions d'unités, Final Fantasy VII continue de rester l'épisode le plus bankable du catalogue maison, et au vu des récentes déclinaisons telles que le jeu mobile First Soldier et l'intense teasing autour de "la suite", il y a fort à parier pour que l'univers du jeu culte de 1997 pèse encore longtemps sur les décisions de l'éditeur. C'est qu'il faut bien compenser les contre-performances d'Outriders ou celui de Marvel's Avengers, voyez-vous...

Et encore, Final Fantasy VII Remake (ou sa version Intergrade) ne sont pour l'heure disponibles que sur les consoles de Sony, et totalisent (déjà) 5 millions de jeux vendus. C'est dire.