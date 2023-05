Oui, parce qu’il n’y a pas que les jeux nippons dans la vie de Square Enix, même s’il souhaite se concentrer un maximum dessus. Ce qui l’a notamment poussé à se séparer d’une partie de sa branche occidentale en revendant plusieurs licences comme Tomb Raider ou encore Deus Ex et tous les studios qui y sont bien entendu rattachés. Mais il reste encore plusieurs marques à Square Enix, des IP loin de ses domaines de prédilection, comme un certain Powerwash Simulator. Oui, oui.

Un succès décapant pour l’un des jeux les plus improbable de Square Enix

Oui, parmi l’énorme catalogue de Square Enix se trouve le jeu le plus satisfaisant de ces dernières années, PowerWash Simulator. Un jeu indé développé par le studio FuturLab’s qui signe ici l’un de ses plus gros succès. PowerWash Simulator, c’est désormais plus de 7 millions de joueurs. Un véritable record. Depuis la dernière mise à jour en septembre dernier, ce chiffre à plus que doublé. Chose dont le studio se félicite, et à juste titre, en remerciant toute la communauté au passage. Les développeurs en ont d’ailleurs profité pour annoncer l’arrivée d’une multitude de contenus dans le courant de l’année 2023.

Le jeu le plus satisfaisant du monde

PowerWash Simulator, c’est plusieurs dizaines de maps différentes pour autant de contrats où il faut ni plus ni moins que de laver le décor de toute sa crasse. On utilise alors des jets à haute pression, des becs et des produits différents pour décrasser le moindre centimètre, seul ou en coopération. Un jeu ultra simple à prendre en main, qui ne paie pas de mine visuellement, mais qui s’avère être extrêmement reposant, addictif et satisfaisant. On ne sait pas pourquoi, mais on y retourne régulièrement. Cerise sur le gâteau, PowerWash Simulator s’est même offert plusieurs crossovers premium avec notamment Tomb Raider ou encore Final Fantasy 7 Remake. À chaque fois, les joueurs sont invités à nettoyer des lieux iconiques de chaque franchise. Sans parler de la tonne d’easter eggs au programme.

Powerwash Simulator est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Vous le trouverez également dans le Xbox Game Pass.