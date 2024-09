En ce moment, Ubisoft est malmené par une tempête sans précédent pour l’entreprise. L'éditeur naviguait déjà en mer agitée depuis des mois, mais la situation a empiré ces derniers jours. Assassin’s Creed Shadows a été repoussé à 2025, Star Wars Outlaws va devoir repasser sur la table d’opération et prévoit de presque tout changer pour s’améliorer. Plus globalement c’est Ubisoft au complet qui a pris des décisions stratégiques radicales pour essayer de se secouer. Dans ce flot d’informations souvent triste, d'autres projets internes émergent et font parler d’eux, comme Splinter Cell Remake, attendu de pied ferme. À ce sujet, un informateur réputé nous rapporte une bonne et une mauvaise nouvelle.

Splinter Cell Remake serait dans la sauce ...

Pedro Henrique Lutti Lippe, informateur et journaliste brésilien réputé pour ses quelques bonnes infos, est revenu il y a peu donner des nouvelles de Splinter Cell Remake, et de la franchise plus globalement. D'après ses sources dites proches du dossier, le prochain gros jeu Splinter Cell ne serait pas si bien que ça. L’informateur affirme que ses sources lui ont confirmé que Splinter Cell Remake aurait été repoussé en interne.

De notre point de vue, ça ne change pas grand-chose puisque depuis son annonce en 2021, le remake s’est fait ultra discret et n’a donné aucune date de sortie, pas même une fenêtre. Si ce que le journaliste nous rapporte est vrai, il ne s’agirait là que d’un report sur le calendrier interne. Ça ne serait pas vraiment très étonnant compte tenu de la situation actuelle au sein de l’entreprise qui va devoir faire des pieds et des mains pour regagner la confiance des joueurs, mais aussi et surtout améliorer le bien-être de ses employés. Pour rappel, un appel à la grève générale a été lancé et trois jours de manifestation sont déjà actés courant octobre.

... mais Ubisoft aurait d'autres surprises

L’informateur ne s’arrête pas là et déclare qu’Ubisoft préparerait une autre surprise toujours en lien avec Splinter Cell. Cette fois, il s’agirait d’un remaster d’un épisode plus récent. D’après ses infos, ce serait donc un remaster de Splinter Cell Blacklist qui serait dans les tuyaux. Le jeu, initialement sorti en 2013, avait rencontré un joli petit succès et accentué le tournant de la licence initié par Splinter Cell Conviction trois ans auparavant. Si c'est avéré, ce serait là une excellente nouvelle notamment pour les fans de la franchise.

Là encore visiblement, le projet aurait pris du retard puisque le calendrier en interne visait une sortie en 2024 et une annonce au mois de juillet dernier. Les raisons de ce changement possible de stratégie ne sont pas connues, mais encore une fois vu la situation actuelle... on ne serait pas vraiment surpris.

Reste maintenant à savoir ce qu'Ubisoft nous présentera prochainement concernant le grand retour de sa licence. On rappel que pour l'heure, seul le développement de Splinter Cell Remake est officiel et nous n'avons aucune date de sortie précise à se mettre sous la dent. Pour le reste, même si le possible retour de Blacklist en version remasterisée est une bonne nouvelle pour les fans, on gardera des pincettes.

Source : youtube