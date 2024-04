Le Sony's Spider-Man Universe s'est étendu avec Madame Web. Un spin-off qui s'est fait détruire après un Venom 2 déjà bien tancé par la presse et les spectateurs. Mais le film a aussi été un immense flop qui n'a même pas surpris ses actrices principales Dakota Johnson et Sydney Sweeney, qui ne sont pas réellement montées au créneau pour le défendre, bien au contraire. Cet été, un autre long-métrage Marvel aurait dû arriver sur le grand écran, mais il y a encore un changement de programme.

Le prochain spin-off Spider-Man encore en retard

Après Madame Web, et en attendant Spider-Man 4, Sony Pictures devait lancer Kraven le chasseur. Un film qui va introduire le super méchant et ses origines dans cet univers cinématographique. « Kraven The Hunter raconte la genèse sanglante de l'un des super-vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. Aaron Taylor-Johnson incarne le redoutable chasseur, dans ce film qui se déroule avant sa fameuse vendetta contre Spider-Man » synopsis officiel. Une nature bestiale pour une production sanglante ? L'acteur principal a annoncé lors d'une interview qu'il serait R-Rated aux États-Unis, sous-entendu que la violence sera normalement au rendez-vous.

À l'origine, ce nouveau spin-off de Spider-Man aurait dû sortir en salles en août prochain, mais ce n'est plus d'actualité. Après avoir été repoussé deux fois, Kraven le chasseur est reporté une troisième fois. Il se rapproche ainsi dangereusement d'un lancement en 2025. Mais pour l'instant, il y échappe de justesse puisqu'il sera diffusé à compter du 13 décembre 2024 sur le sol américain. Une date de sortie française doit être encore communiquée à l'heure d'écrire ces lignes. Si vous voulez voir Kraven en action, vous pouvez éventuellement vous tourner vers Marvel's Spider-Man 2 où il tient le rôle de premier ordre. C'est ce méchant qu'Insomniac Games a choisi pour semer le chaos dans les rues de Manhattan.