Spider-Man 4 pourrait bien être encore plus démesuré que le précédent film si l'on en crois les dernières informations qui circulent. On a pas encore fini de manger du multivers.

Le MCU est dans la sauce depuis un bon moment. Entre la Covid19 qui a provoqué beaucoup de retard, les polémiques, les grèves et les dernières sorties vraiment pas au niveau, Marvel a chaud aux fesses. Kevin Feige et la Maison des Idées n’ont de cesse de changer les plans, mais il leur reste encore quelques cartouches à tirer qui pourraient bien faire la différence. On sait que le MCU compte beaucoup sur Les 4 Fantastiques par exemple et sur Robert Downey Junior en Dr Doom. Et c’est bien entendu sans compter Spider-Man et les bouilles de Tom Holland et Zendaya, le couple à la vie et à l’écran toujours aussi bancable.

Spider-Man 4 pourrait bien mettre la barre encore plus haut que le dernier film

D’ailleurs, le prochain Spider-Man 4 est sur toutes les lèvres en ce moment. Ce n’est pourtant pas le prochain film à sortir puisqu’il y aura Captain America 4, Thunderbolts et Les 4 Fantastiques avant lui. Cependant, Spider-Man 4 est déjà pressenti comme un nouvel élément central pour l’avenir du MCU. Après un Spider-Man No Way Home qui a réalisé un vrai rêve de fans en réunissant les trois Spidey dans le même film, les rumeurs enflent concernant la suite qui pourrait visiblement faire encore plus fort.

Daniel Richmann, aussi connu sous le nom de Daniel RPK, a dévoilé quelques informations il y a quelques jours. L’homme est plutôt réputé dans le milieu pour ses bonnes infos, même si les pincettes sont toujours de rigueur tant que rien n’est officialisé, ça va de soi. Selon lui, Spider-Man 4 devrait une nouvelle fois mettre en avant le multivers et il devrait également y avoir plus d’un méchant. Certains bruits de couloir nous parlent déjà de Knull, un puissant seigneur des ténèbres et créateur des symbiotes comme Venom, Carnage, etc.

Knull a déjà passé une tête au cinéma dans Venom 3 justement. Pour l’heure, on ne sait pas si l’univers cinématographique lancé par Sony est toujours connecté à celui de Marvel. Fut un temps oui avec Venom mais aussi le Vautour, ensuite on nous a dit que non… difficile de savoir où ça en est réellement.

Les tisseurs du cinéma étaient réuni dans No Way Home en 2021

Un multivers toujours plus grand pour Spidey ?

Quoi qu’il en soit, même s’il met encore une fois un pied dans le multivers, Spider-Man 4 devrait se suffire à lui-même. Pour beaucoup, le multivers est à la fois une facilité, mais aussi quelque chose de très déconcertant qui donne une sensation de partir dans tous les sens. Pourtant dans les comics, il fait partie intégrante de la trame jusqu’au dénouement que l’on devrait d’ailleurs nous aussi retrouver dans Avengers Secret Wars. Spider-Man est d’ailleurs l’un des personnages les plus proches de ce fameux multivers, on parle même carrément de Spider Verse tant la galerie de personnages est énorme. On a pu en voir un très bel aperçu dans Spider-Man Across the Spider Verse. Peut-être que le prochain film porté par Tom Holland piochera dans cette panoplie de personnages lui aussi, héros comme super vilains, nous verrons.

Aux dernières nouvelles, le film devrait se passer après les évènements d'Avengers Doomsday et alors que notre héros compte retrouver la sérénité, une nouvelle menace va émerger et il sera obliger de collaborer avec un allié inattendu. On a aucun autre détail pour le moment, mais Spider-Man 4 devrait en tout cas commencer son tournage en 2025. À ce moment-là, nul doute que d’autres informations tomberont, peut-être même des photos volées de tournages comme ça arrive souvent. Sur le papier, le film est toujours attendu pour le 22 juillet 2026 dans nos salles obscures, mais on est pas à l'abris que ça bouge d'ici là.

source : X.com