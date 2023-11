Les sorties jeux vidéo de novembre 2023 ont eu bien du mal à égaler le mois d'octobre absolument dantesque. Mais en même temps, vu les gros poissons, c'était difficile de faire aussi bien. Néanmoins, on a pu poser les mains sur de bons jeux avec la surprise RoboCop Rogue City, le remake de Super Mario RPG, le simulateur ultime pour les fans de ballon rond avec Football Manager 4 ou encore un menu maxi best-of pour l'un des mangas les plus célèbres, Naruto. En effet, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm a su convaincre les vétérans comme les nouveaux venus avec un fan service maitrisé. Voici les nouveautés de décembre 2023 désormais.

Les sorties jeux vidéo de décembre 2023 avec de gros morceaux

Il y a donc eu de belles choses, mais également des déceptions comme Call of Duty Modern Warfare 3 ou Cities Skylines 2. Le plus gros enjeu des sorties jeux vidéo de décembre 2023, ce sera Avatar: Frontiers of Pandora. Une adaptation en monde ouvert de l'oeuvre de James Cameron signée Ubisoft Massive (The Division). Est-ce que le jeu sera à la hauteur ? Le studio va t-il éviter d'être une copie d'un Far Cry ou Assassin's Creed avec un skin Avatar ? Réponse dans quelques jours puisque le soft sort le 7 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Les sorties jeux vidéo de décembre 2023 mettront également à l'honneur la petite Nintendo Switch avec le portage de Batman Arkham Trilogy. Mais aussi Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres. Un titre où il faut capturer des monstres pour se battre, comme dans un certain Pokemon Ecarlate et Violet qui revient d'ailleurs avec la deuxième partie de l'extension Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro. Intitulé Le Disque Indigo, ce DLC sera enfin disponible le 14 décembre prochain. En termes de contenus additionnels, vous pouvez attendre sagement Les Sims 4 À Louer qui promet de gros ajouts bienvenus.

Une autre pépite s'invite dans les sorties jeux vidéo de décembre 2023 sur Nintendo Switch : Outer Wilds Archaeologist Edition. Une version complète qui comprend le jeu de base et son extension Echoes of the Eye. Les fans du Seigneur des Anneaux auront l'opportunité de découvrir The Lords of the Rings: Return to Moria sur PS5, tandis que les afficionados de la VR pourront dégommer des zombies dans Arizona Sunshine 2. Et après une blague qui a duré trop longtemps, le MMO entre The Last of Us et The Division, The Day Before, fera son entrée sur PC le 7 décembre prochain. Cependant, attention, ce sera un early access.

Liste des sorties du mois de décembre 2023

Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres - 01/12 (Nintendo Switch)

- 01/12 (Nintendo Switch) Batman Arkham Trilogy - 01/12 (Nintendo Switch)

- 01/12 (Nintendo Switch) SteamWorld Build - 01/12 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

- 01/12 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) A Highland Song - 05/12 (Nintendo Switch)

- 05/12 (Nintendo Switch) Disney Dreamlight Valley - 05/12 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

- 05/12 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) The Lords of the Rings: Return to Moria - 05/12 (PS5)

- 05/12 (PS5) Avatar: Frontiers of Pandora - 07/12 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

- 07/12 (PS5, Xbox Series X|S, PC) Hollow Cocoon - 07/12 (PC)

- 07/12 (PC) Warhammer 40,000: Rogue Trader - 07/12 (PS5, Xbox Series, PC)

- 07/12 (PS5, Xbox Series, PC) Les Sims 4 À Louer - 07/12 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- 07/12 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Outer Wilds: Archaeologist Edition - 07/12 (Nintendo Switch)

- 07/12 (Nintendo Switch) The Day Before - 07/12 ( PC)

- 07/12 PC) Arizona Sunshine 2 - 07/12 (PS5 PSVR 2, PC VR)

- 07/12 (PS5 PSVR 2, PC VR) Granblue Fantasy Versus: Rising - 14/12(PC)

- 14/12(PC) Pokemon Ecarlate et Violet : Le Disque Indigo - 14/12 (Nintendo Switch)

- 14/12 (Nintendo Switch) Koumajou Remilia II : Stranger's Requiem - 14/12 (Nintendo Switch)

- 14/12 (Nintendo Switch) Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2 - 14/12 (PS5)

- 14/12 (PS5) Gnosia - 14/12(PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One)

- 14/12(PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) House Flipper 2 - 14/12 (PC)

