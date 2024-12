Outre les nombreuses cérémonies de remises de prix comme les Game Awards 2024, le mois de décembre sera également le théâtre de grosses sorties pour bien finir l'année. Ce pour, espérons-le, mieux repartir en 2025, qu'il s'agisse de nouveaux jeux, mais aussi une situation moins chaotique pour les studios de développement. Intéressons-nous cependant au présent avec ce qui arrive ce mois-ci sur le plan vidéoludique et toutes les plateformes.

De grosses sorties en décembre 2024 pour bien finir l'année

L'année 2024 n'a pas encore épuisé toutes ses cartouches niveau sorties jeux vidéo 2024. Ils risquent cependant d'arriver trop tard pour être nommés à différentes cérémonies visant à célébrer les meilleurs jeux de l'année. On espère toutefois qu'ils pourront se rattraper l'année prochaine, si la qualité est au rendez-vous. Nous avons en tout cas sur le papier de beaux titres qui arrivent ce mois-ci, et majoritairement dans une première moitié qui s'annonce extrêmement chargée. À commencer par l'un des plus gros morceaux, en exclusivité console temporaire sur Xbox Series et PC : Indiana Jones et le Cercle Ancien, le 9 décembre. MachineGames semble s'être donné à fond pour offrir une belle lettre d'amour aux films iconiques.

Un autre titre particulièrement surveillé par les fans de Marvel et les déçus d'Overwatch 2, c'est Marvel Rivals, qui sortira enfin le 6 décembre. Le hero shooter de NetEase saura-t-il mettre tout le monde d'accord ? Verdict dans quelques jours. D'autres sorties asiatiques notables comptent le jeu gratuit Infinity Nikki le 5 décembre, The Spirit of the Samurai le 12 décembre, les J-RPG Fantasian Neo Dimension le 5 décembre et Fairy Tail 2 le 11 décembre.

Pour clore le bal des nouvelles sorties vidéoludiques en décembre, nous avons enfin encore Monument Valley 3 le 10 décembre et Alien Rogue Incursion, le tout premier jeu VR tiré de la franchise SF iconique, attendu le 19 décembre. Côté VR, Skydance entend également nous remettre une claque avec Behemoth, prévu le 5 décembre. Enfin, les joueuses et joueurs mobiles peuvent se pencher sur Animal Crossing: Pocket Camp Complete, disponible depuis le 2 décembre, sur iOS et Android.

Nouvel arrivage de Remasters et jeux en early access

En dehors de nouveaux jeux, décembre 2024 va également faire la part belle aux Remakes/Remasters et aux sorties en early access ou de titres sur mobiles. Sur le premier plan, on peut notamment citer Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered le 10 décembre. Côté early access, on retiendra principalement l'arrivée de deux jeux free-to-play (du mois dans leur version finale) : Delta Force Hawk Ops en Beta Ouverte le 5 décembre sur PC, et le très attendu Path of Exile 2 le 6 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Tous les jeux vidéo de décembre 2024

Lollipop Chainsaw RePOP (PS4, Xbox One) - 2 décembre

Animal Crossing: Pocket Camp Complete (iOS, Android) - 2 décembre

Antonblast (PC, Switch) - 3 décembre

Lorelei and the Laser Eyes (PS5, PS4) - 3 décembre

Warhammer 40,000: Darktide (PS5) - 3 décembre

Delta Force Hawk Ops Open Beta (PC) - 5 décembre

Morkull Ragast's Rage (PS5, Switch) - 4 décembre

The Thaumaturge (PS5, Xbox Series) - 4 décembre

Fantasian Neo Dimension (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch) - 5 décembre

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Switch) - 5 décembre

Heaven Seeker: The Savior of This Cruel World (PS5, PS4, Switch) - 5 décembre

Infinity Nikki (PC, PS5, iOS, Android) - 5 décembre

Railroads Online (PC, PS5, Xbox Series) - 5 décembre

RollerCoaster Tycoon Classic (Switch) - 5 décembre

Savant: Ascent REMIX (Switch) - 5 décembre

Uncle Chop's Rocket Shop (PC, Switch, PS5, Xbox Series) - 5 décembre

Under Defeat (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch) - 5 décembre

Dog Man: Mission Impawsible (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch) - 6 décembre

Macross Shooting Insight (PS5, PS4, Switch) - 6 décembre

Marvel Rivals (PC, PS5, Xbox Series) - 6 décembre

Nikoderiko: The Magical World (PC) - 6 décembre

Path of Exile 2 early access (PC, PS5, Xbox Series) - 6 décembre

Real Heroes: Firefighter HD (PS5) - 6 décembre

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice (PS5, Xbox Series) - 6 décembre

Indiana Jones and the Great Circle (PC, Xbox Series) - 9 décembre

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch) - 10 décembre

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch) - 10 décembre

Resident Evil 2 (Mac, iOS) - 10 décembre

Taito Milestones 3 (Switch) - 10 décembre

Gnomdom (PC) - 11 décembre

ACA NeoGeo Selection Vol. 1 (Switch) - 12 décembre

ACA NeoGeo Selection Vol. 2 (Switch) - 12 décembre

Besiege (PS5, PS4, Switch) - 12 décembre

Cho Aniki Collection (Switch) - 12 décembre

Disney Music Parade: Encore (Switch) - 12 décembre

Fairy Tail 2 (PC, PS5, PS4, Switch) - 12 décembre

The Finals (PS4) - 12 décembre

The Spirit of the Samurai (PC) - 12 décembre

Chernobylite: Complete Edition (Switch) - 13 décembre

Xuan-Yuan Sword: The Gate of Firmament (PS5) - 13 décembre

On Your Tail (PC) - 16 décembre

Botany Manor (PS5, PS4) - 17 décembre

Flint: Treasure of Oblivion (PC, PS5, Xbox Series) - 17 décembre

Global Companions (PC) - 19 décembre

Hypnosis Mic: Alternative Rap Battle 1st Period (Switch) - 19 décembre

Tokyo Clanpool (PC, Switch) - 19 décembre

Stray Children (Switch) - 19 décembre

