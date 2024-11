Après un premier rapport en ce sens, c'est officiel : Sony escompte bien racheter FromSoftware et le groupe qui le détient, comme le confirme justement celui-ci.

Hier, nous apprenions via un rapport de Reuters que le géant japonais Sony semblait prêt à racheter le groupe Kadokawa. Il s'agit pour rappel d'un énorme conglomérat ayant une certaine main-mise dans de nombreux domaines du divertissement comme l'animation et les mangas. C'est également lui qui occupe la place d'actionnaire majoritaire dans des studios de jeux vidéo emblématiques comme FromSoftware (Elden Ring) ou encore Spike Chunsoft (Dragon Ball Sparking Zero). Le groupe vient justement de se fendre d'une déclaration confirmant ce rapport.

Les intentions de Sony confirmées par le principal intéressé

Alors que L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, fait des vagues suite à sa nomination à de nombreux récompenses aux Game Awards 2024, il se pourrait que son studio FromSoftware et sa société-mère rejoignent bientôt le giron de Sony. C'est en tout ce qu'indiquait Reuters dans un rapport exclusif publié hier. Aujourd'hui, Kadokawa, le groupe visé par le géant japonais, s'est fendu d'une déclaration officielle confirmant de telles intentions.

« Il existe quelques articles sur l'acquisition de Kadokawa Corporation (ci-après « la Société ») par Sony Group Inc. Cependant, cette information n'est pas annoncée par la Société. La Société a reçu une première lettre d’intention pour acquérir les actions de la Société, mais aucune décision n’a été prise à ce jour. S’il y a des faits qui devraient être annoncés à l’avenir, nous le ferons en temps voulu et de manière appropriée ». Kadokawa à propos des rapports d'intention d'achat de Sony

Ainsi, Sony s'est bien rapproché de Kadokawa pour lui faire part de son intention de le racheter. Le groupe précise toutefois bien qu'aucune décision n'a encore été prise de son côté. Le géant japonais derrière PlayStation pourrait donc tout à fait essuyer un refus. Si le rachat vient cependant à être acté, cela offrira une force de frappe considérable à Sony, non seulement dans le domaine des jeux vidéo, mais aussi dans les industries de l'animation (où il occupe déjà une place importante) et du manga. Affaire à suivre donc de très près.

FromSoftware bientôt un membre de PlayStation Studios ? Rien n'est moins sûr. © Sony Interactive Entertainment et PlayStation.

