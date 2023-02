Comme prévu, Sons of the Forest est un véritable carton sur Steam mais il dépasse de loin tous les pronostics. Voilà ce que l'on sait.

Sons of the Forest fut un succès lors de son lancement en accès anticipé le 23 février dernier. Mais le jeu de survie brise à nouveau les records sur Steam, avec cette fois des chiffres qui font tourner la tête via une communication officielle. Voici ce que l'on peut apprendre sur le compte Twitter officiel du studio Endnight Games.

Des chiffres délirants pour Sons of the Forest

Qui aurait pu croire que Sons of The Forest allait performer autant sur la plateforme de Valve ? Surtout en seulement 24 heures de commercialisation. Voyez plutôt :

Bonjour à tous, Merci à ceux qui nous ont rejoints dans notre voyage en accès anticipé dans "Sons Of The Forest". Nous avons vendu plus de 2 millions de copies dans les premières 24 heures, et nous sommes très excités par ce que nous avons en magasin pour les joueurs dans les semaines à venir. l'équipe endnight

Depuis, le jeu de survie/horreur a encore fait beaucoup mieux à tel point que le titre est le plus vendu sur Steam en ce moment, battant même le propre appareil Steam Deck de Valve, mais il est également actuellement numéro six sur la liste des jeux les plus joués sur la plate-forme. Tout simplement inarrêtable.

Le jeu est le top 1 des ventes Steam. @gamerant

Enfin, cette suite de The Forest a actuellement un score très positif dans les commentaires, avec plus de 49 000 utilisateurs heureux. C'est ce que l'on appelle un sans faute. Surtout quand on sait qu'il n'est qu'en accès anticipé et qu'il n'est même pas encore disponible dans sa version finale. Avec le temps qui passe et les divers améliorations, nul doute que que le bouche à oreille va encore faire son travail. Il suffit de jeter un œil sur Twitch pour se rendre compte du potentiel en terme de streaming.

Un succès sur Twitch

Avez-vous eu l'opportunité de tester le jeu ? Si oui, quel est votre avis sur la question ?