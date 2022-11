Twitch a dévoilé ses dernières initiatives visant à empêcher les prédateurs d'enfants de venir sur sa plateforme de streaming. Si l'entreprise a initialement détaillé certains de ces efforts dans un article de blog en septembre dernier, elle vient de mettre à jour le tout il y a peu pour rentrer dans le détail en soulignant que "les prédateurs ne sont pas les bienvenus et ne seront pas tolérés sur Twitch".

Twitch lutte contre la pédocriminalité

L'objectif principal est d'empêcher les enfants d'être sur Twitch. La politique du site est que vous devez avoir plus de 13 ans pour avoir un compte ou publier du contenu, et Twitch a maintenant étendu la sécurité qu'il utilise pour attraper et résilier les comptes appartenant aux utilisateurs sous cette limite d'âge. Dans le même temps, la société affirme qu'elle a également amélioré sa façon de détecter et bloquer les nouveaux comptes d'utilisateurs de moins de 13 ans.

Twitch a également travaillé avec des organisations d'experts pour comprendre les comportements autour de la pédocriminalité sur le site et plus largement dans cette industrie. L'entreprise a finalisé dans ce contexte son acquisition de Spirit AI, conçue pour analyser et détecter tout type de comportement illégaux.