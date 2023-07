Quelle belle année pour Sonic. En juin dernier, les fans ont pu retrouver le petit hérisson bleu dans Sonic Origins Plus, une compilation qui comprend douze jeux de la Game Gear en versions remastérisées. Et ce n'est pas tout ce que Sega proposera au public cette année. Dans quelques mois, un certain Sonic Superstars doit voir le jour, pour le plus grand bonheur des nostalgiques des premiers épisodes. En effet, ce titre en side-scrolling revient aux origines de la saga, sans oublier d'inclure de belles nouveautés, comme un mode coop local à quatre joueurs unique pour la licence. Avec ce bel hommage à l'histoire de la franchise, Sega prévoit-il d'aller encore plus loin avec des remakes de jeux cultes ? La firme japonaise se livre.

SEGA évoque des remakes de Sonic

Dans une interview accordée à Famitsu, Yukio Sugino, vice-président exécutif de Sega Sammy, s'est livré sur la franchise la plus célèbre de la firme japonaise, Sonic. Il confie que Sonic Frontiers, le premier jeu en monde ouvert de l'histoire de la série paru en novembre 2022, fut un véritable challenge à créer pour l'entreprise. Il définit également le prochain Sonic Superstars comme un reboot étant donné qu'il marque un retour aux codes établis par les premiers opus. Lors de cet entretien, il a logiquement été interrogé sur la possibilité de voir des remakes ou des reboots de la licence arriver pour aller encore plus loin dans cette direction. Yukio Sugino répond sans détours et assène un nouveau coup derrière la tête aux allergiques à la tendance des remakes.

Nous avancerons tout en choisissant ce qui est approprié à ce moment-là pour chaque IP, en se demandant si c'est la meilleure façon de faire. Sonic est la franchise emblématique de SEGA et, parallèlement au nouveau jeu, nous envisageons des reboots et des remakes.

Quels épisodes de retour ?

Avec ces déclarations de Yukio Sugino, on comprend donc que Sega devrait continuer à brosser ses fans historiques dans le sens du poil. Ce fut déjà le cas avec Sonic Mania, sorti en août 2017. Le titre reprenait l'esthétique et le gameplay en 2D des opus mythiques de la Mega Drive pour un résultat qui avait totalement conquis le public. Après Sonic Origins Plus en juin et Sonic Superstars dans quelques mois, il est probable que des remakes des jeux cultes de la licence nous parviennent dans les prochaines années. Pour le moment, difficile de savoir lesquels, mais des rumeurs autour d'un potentiel retour de Sonic Adventure, sorti sur Dreamcast en 1998, se font entendre depuis un bon moment maintenant... Espérons que SEGA ne nous fasse pas languir trop longtemps et communique sur le sujet assez rapidement.