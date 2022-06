Deux nouveaux personnages ont été confirmés pour Sonic Prime. La série Netflix a dévoilé une très courte séquence, mais on a l’habitude maintenant...

Après le carton monumental au box-office pour le film Sonic 2, le hérisson bleu a refroidi ses fans lors du Summer Game Fest 2022. Les premières vidéos de gameplay sont loin d’être fameuses, au point que les adeptes de la mascotte appellent au report de Sonic Frontiers. Qu’à cela ne tienne, le Netflix Geeked Week va leur remettre un peu de baume au cœur avec Sonic Prime.

Un teaser pour Sonic Prime

Le Sonic de Netflix continue de se dévoiler avec une toute petite séquence. Toujours pas de bande-annonce ou de date de sortie précise, l’adaptation est toujours prévue dans le courant de l’année. La série s’était par ailleurs dévoilée avec quelques visuels prometteurs et la très courte séquence annonce un aspect visuel toujours aussi aguicheur qui doit faire pâlir Sonic Frontiers. Ici, Netflix a surtout souhaité confirmer la présence de deux personnages.

Pas de surprise néanmoins, le résultat reste proche des autres séries du genre et ça semble plutôt de bon augure pour Sonic Prime. Pour plus de détails il faudra cependant attendre, l’hérisson n’ayant qu’un passage super éclair lors du Netflix Geeked. Rappelons que Shadow sera bien présente dans la série, et que ce sera Deven Mack qui prêtera sa voix à Sonic.