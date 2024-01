À l'été dernier, SEGA s'est rapidement exprimé sur l'avenir de l'une de ses licences les plus cultes, Sonic. En plus de jeux inédits, l'éditeur japonais n'a pas caché son désir de produire des remakes et remasters. Et ça tombe bien, car tout récemment, une rumeur a sous-entendu qu'un épisode bien apprécié pourrait être retouché pour des machines plus modernes. La confirmation a eu lieu au cours du premier State of Play de 2024 qui faisait un récap des jeux PS5 à venir.

Un remaster pour un très chouette Sonic

Malgré des hauts et des bas, Sonic traverse les générations et reste la mascotte la plus importante de SEGA. Le concurrent de Mario chez Nintendo qui se déplace à vive allure avec ses belles baskets blanc et rouge. En complément de la saison 3 de la série Netflix Sonic Prime, du troisième film ou d'un DLC pour Frontiers, l'éditeur va donc bien lancer un remaster de... Generations. Un opus qui sortait du lot puisqu'ils combinait l'approche 2D et l'aspect 3D de la série, et qui a été bien accueilli.

Si vous faites partie de celles et ceux qui ont aimé, préparez-vous à la sortie de Sonic X Shadow Generations sur les plateformes actuelles. Une version qui n'est pas qu'un simple remaster étant qu'elle ajoute notamment Shadow en tant que personnage jouable avec une campagne solo dédiée. Cette mouture va intégrer également des niveaux inédits qu'on voit déjà dans la toute première bande annonce, et du contenu bonus. En attendant d'en apprendre plus, sachez qu'il sortira sur PS5 et ailleurs pour l'automne 2024.