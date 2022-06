Sonic Frontiers a fait ses débuts en gameplay et pour une première, l'hérisson bleu est loin d'avoir fait bonne impression. Malgré les critiques, Sega déroule son plan de communication et voici 6 minutes de combats.

Sonic Frontiers ne brille pas non plus par ses combats

Nos confrères d'IGN ont eu l'exclusivité du reveal de Sonic Frontiers et nous abreuve de médias à travers leur format vidéo « First ». Après l'exploration, les « énigmes » et le clipping à foison, l'éditeur japonais a décidé de montrer les combats du jeu, et ce n'est toujours pas fameux. En termes de mouvements, la mascotte de Sega peut distribuer une série de coups de pieds avec à priori des attaques plus puissantes où Sonic part dans les airs avant de revenir sur sa cible. On distingue alors déjà d'énormes problèmes de caméra avec des points de vue où les environnements vides et structures aériennes choquent encore plus.

Il n'y a guère qu'à la fin où les combats de Sonic Frontiers peuvent donner un peu d'espoir. Au lieu du menu fretin, l'hérisson s'en prend à un colosse mécanique. Pour le vaincre, deux possibilités existent : en se hissant jusqu'à son sommet pour frapper ses « antennes », ou en tournant autour de ses pattes ou bras (difficile tant le design est « spécial ») afin de débusquer un autre point faible. Et puis dans tout ça, il y a également encore cette sensation d'un assemblage sans grande cohérence.

Sonic Frontiers doit débarquer fin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.