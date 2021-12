Un temps attendu sous le nom de Sonic Rangers, l'épisode qui devait venir célébrer les 30 ans du célèbre hérisson a profité des Game Awards 2021 pour enfin faire les présentations. C'est avec une première bande-annonce mettant l'accent sur l'ouverture de son univers que Sonic Frontiers a officiellement fait les présentations, non sans nous donner rendez-vous la fin de l'année 2022.

Les joueurs qui suivaient de près l'actualité de ce nouvel épisode savaient qu'il fallait s'attendre à "une avancée" dans le gameplay de la licence, et c'est donc sur le principe de monde ouvert zones ouvertes que Sonic Frontiers entend injecter un peu de nouveauté dans une série vieille de 30 ans.

Alors que notre hérisson tente d'échapper à de fichus robots a priori mal intentionnés, une mystérieuse voix lui permet de sortir du bois, et de découvrir l'univers dans lequel se déroulera Sonic Frontiers : les Îles Starfall. Ce premier épisode en monde ouvert fait évidemment la fierté du producteur Takashi Iizuka, qui se risque tout de même à employer une formule ô combien casse-gueule dans l'univers impitoyable du jeu vidéo :

Sonic Frontiers représente un énorme pas en avant pour la licence, proposant une expérience de jeu qui sera tout autant appréciée par les joueurs de longue date que par les amateurs d’aventure et d’action. Grâce aux efforts de l’équipe talentueuse de développeurs de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style de gameplay pour notre hérisson. Les joueurs pourront ainsi explorer des paysages riches et variés tout en profitant des capacités et de la super vitesse de Sonic. De nombreux rebondissements attendront les joueurs à chaque recoin de Sonic Frontiers et nous avons hâte de dévoiler plus d’informations à propos du jeu dans les prochains mois.