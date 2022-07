Jusqu'à présent, la réception de Sonic Frontiers a été plutôt mitigée, c'est le moins que l'on puisse dire. Les impressions initiales lors des séquences de gameplay IGN First avaient été assez peu enthousiastes. Heureusement, d'autres bande-annonce qui ont été publiées depuis comme la bande-annonce la plus récente a reçu un bien meilleur accueil. Nous avions pu découvrir des combats et les environnements, bref de quo réchauffer les cœurs. Sauf que...

Le DRM de la honte pour le jeu Sonic ?

En fouillant SteamDB voici ce que des malins ont pu trouver:

Un certain nombre de changements ont été détectés sur la page d'enregistrement de Sonic Frontiers sur @SteamDB aujourd'hui. ? Ajout du DRM tiers Denuvo,

? Date provisoire changée au 8 novembre 2022,

? Nombre de fonctionnalités Steam implémentées. (Succès Steam, support de manette, Steam Cloud).

Pourquoi les joueurs qui attendent Sonic Frontiers commencent à rager ? Car le Denuvo DRM est un système de protection contre le piratage extrêmement controversé qui est encore critiqué en 2022 De nombreux joueurs sur PC détestent ce système car cela provoque souvent des bugs et même parfois des crash.

L'autre nouvelle c'est bel et bien que Sonic Frontiers pourrait sortir le 8 novembre 2022. 5 mois de plus pour que SEGA se décide à retirer ou non ce DRM. Vu le scandale qui commence déjà, on peut être certain que quelqu'un chez eux est surement en train de réfléchir à ce sujet.