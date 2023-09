Alors que les regards sont tournés vers Sonic Superstars, la prochaine grosse sortie pour la franchise, un certain jeu n'a pas dit son dernier mot. Sonic Frontiers, l'épisode 3D en monde ouvert, a encore du contenu à faire valoir. En effet, comme prévu, le jeu avait sous le manteau trois énormes mises à jour à sortir en 2023. Les deux premières sont passées et bientôt, nous allons pouvoir profiter de la troisième. Celle-ci s'annonce déjà comme étant la plus conséquente du lot. Un nouveau trailer est d'ailleurs là pour le prouver.

Le bouquet final de Sonic Frontiers

Baptisé Into the Horizon, ce gros DLC gratuit de Sonic Frontiers va venir ajouter plusieurs éléments bienvenus : une histoire inédite, de nouveaux personnages jouables et divers challenges ardus sur lesquels on va pouvoir se casser les dents. Une vidéo est justement sortie pour nous présenter les protagonistes qui vont devoir faire face à la menace de The End. Malheureusement, il n'y a pas de gameplay à se mettre sous la dent. Toutefois, nous pouvons apprécier les jolis dessins animés qui viennent nous conter le récit des futures péripéties de Sonic.

Pour résumer, le personnage de Sage a écumé un certain nombre de simulations et l'une d'elles semble être la marche à suivre pour sauver le monde. On incarnera donc Sonic, Amy, Tails et Knuckles dans cette nouvelle aventure qui s'annonce assez sombre. Cette mise à jour, dont l'arrivée est fixée au 28 septembre 2023, marquera - normalement - la fin de Sonic Frontiers. En tout cas, il n'y aura sûrement plus de mises à jour majeures comme celle-ci. L'ajout de correctifs ou autres ajustements dans les mois à venir n'est pas à exclure.

Superstars, c'est l'avenir

Si vous en avez fini avec Sonic Frontiers, alors votre attention est probablement orientée vers Superstars. Ce retour aux sources en 2.5D a su faire baver les fans à travers des apparitions toutes plus exaltantes les unes que les autres. En outre, le mode Histoire pourra se jouer en coopération locale, et ce, jusqu'à 4 joueurs. Des mini-jeux proposant du 4 contre 4 ou des courses effrénées seront également présents dans ce nouveau titre. Pour en profiter, il faudra attendre le 17 octobre prochain. Il sortira alors sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.