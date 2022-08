L’été aura été rude pour SEGA. Ces deux derniers mois, l’éditeur japonais a régulièrement mis Sonic Frontiers en lumière. Que ce soit au Summer Game Fest ou à la Gamescom 2022, celui qui devait signer le renouveau de la licence fait chou blanc. Cette fois, c’est une mécanique du jeu qui est en cause.

Sonic Frontiers accusé de recyclage abusif de niveaux

Quand ce n’est pas le monde ouvert de Sonic Frontiers qui est sous le feu des critiques, c’est le Cyberespace. Cette mécanique est en effet jouable à la Gamescom 2022 et du gameplay a commencé à circuler sur la Toile. Ce que certains pensaient être un hommage pour les plus nostalgiques est vu par beaucoup comme un simple copier-coller de niveaux d’anciens jeux. Les vidéos montrent par exemple le niveau de Green Hill de Sonic Frontiers dont le level design est exactement le même que celui d’Unleashed. Même son de cloche pour la zone Chemical Plant qui ressemble à Generations.

Certains fans ont sauté sur l’occasion pour accuser SEGA de recycler des niveaux entiers et d’essayer de le déguiser en changeant l’habillage. « Entre l'absence de la direction artistique des environnements, la vitesse réduite de Sonic et les animations d'attaque qui prennent trois plombes, ça ressemble clairement à des versions inférieures des niveaux d’ Unleashed/Generations », commente par exemple un fan sur les forums. « Ils n'avaient tellement pas le temps et les ressources de créer de nouveaux niveaux qu'ils ont copié leurs propres devoirs », plaisante un autre.

Beaucoup de bruit pour rien ?

D’autres estiment que la qualité du gameplay et des commandes enlève tout intérêt à la fonctionnalité. Une partie pense d'ailleurs que les développeurs les ont rajouté à la va-vite pour répondre aux retours des joueurs après le fiasco de la première vidéo de Sonic Frontiers. La communauté est cependant très divisée sur le sujet. La fonctionnalité a en effet été présentée très tôt dans la communication du jeu.

On sait depuis un moment que Sonic Frontiers proposerait une autre dimension avec des niveaux bonus mélangeant un peu les genres avec des zones traditionnelles. Cela n’a donc rien d’une surprise en soi. « Les gens cherchent vraiment n’importe quelle excuse pour cracher sur le jeu avant son lancement » commente un joueur en réponse. On ne peut pas lui donner tort. D’autant que le Cyberespace devrait bel et bien contenir des niveaux originaux. Forcément, cette polémique a amusé quelques personnes, qui ont parodié les comparatifs à l’aide de Mario. Quoiqu'il en soit, on rappelle que Sonic Frontiers sera disponible le 8 novembre prochain sur consoles et PC.