Tandis que la saga Dragon Ball célèbrera ses 40 ans avec plusieurs projets, dont le très attendu Dragon Ball Sparking Zero, le hérisson bleu de SEGA va sur ses 33 ans. Un anniversaire certes plus anecdotique, mais qui s'accompagnera tout de même de nouveautés. Le film Sonic 3 est toujours attendu plus tard cette année, tout comme la série Paramount+, des DLC pour le dernier jeu etc. Un prologue pour un titre inédit a même été teasé sans que l'on en sache davantage. Et si c'était une intro pour le soft confirmé via un leak ?

Sonic veut continuer à ouvrir les frontières de la licence

La dernière fois que l'on a croisé la route du hérisson bleu, c'était pour Sonic Frontiers. Un jeu avec de bonnes intentions et une véritable envie de renouveler la formule originale. Malheureusement, l'adoption du monde ouvert, les combats ou encore la répétitivité n'ont pas permis à cet épisode d'être incontournable. Les équipes ont encore du travail avant que cet essai puisse éventuellement être définitivement pertinent. Mais les développeurs ont le plein soutien de SEGA qui a été surpris par le succès de Sonic Frontiers.

« Il est vrai que le score Metacritic était légèrement inférieur à nos attentes, mais le score des utilisateurs était lui très élevé. Le nombre d'unités vendues a largement dépassé notre estimation initiale [...] » a déclaré l'éditeur. Avant d'ajouter qu'il était déterminé à « poursuivre avec un budget plus important, et ce dès la phase de recherches ». Une façon d'avouer à demi-mot le désir de concevoir un Sonic Frontiers 2. Mais où en est ce projet ? Selon le journaliste Daniel Richtman, il est bien en développement. Néanmoins, les grosses pincettes sont de rigueur puisque la fiabilité de ce dernier n'est pas entière.

En revanche, l'utilisateur X Midori, qui est souvent à l'origine de rumeurs sur SEGA et Atlus, a corroboré cela et apporté de maigres détails. « Le titre est une suite de Frontiers en termes de gameplay. Mais le nom pourrait changer. Jusqu'à ce qu'il soit annoncé, Frontiers s'appelait Rangers ». Pas de Sonic Frontiers 2 dans le titre probablement, mais une suite qui reprendra bien la formule. De quoi décevoir celles et ceux qui ont préféré la nostalgie d'un Sonic Superstars.