Il n'est pas rare de voir des personnes au cinéma le soir du réveillon de Noël. Si c'est votre cas, une nouveauté sera diffusée en salles à partir du 25 décembre 2024 : Sonic 3 le film. Dans cette aventure, le hérisson bleu, Knuckles et Tails vont devoir faire face à un adversaire redoutable : Shadow. Un nouveau challenge qui ne pourra pas être relevé sans enterrer la hache de guerre avec le Dr Robotnik. Une paix durable ? On verra bien avec cet épisode et les prochains, car Paramount Pictures ne va pas s'arrêter là.

Une surprise à la fin de Sonic 3 le film

Les films Sonic ont été plus que rentables jusqu'à maintenant pour la société de production. D'où l'empressement de l'entreprise pour multiplier les projets d'ailleurs. Cette année, la boite a sorti la série Knuckles qui, comme les longs-métrages live-action est disponible via Paramount+. Malgré ce spin-off télévisé, c'est bien au cinéma que le hérisson bleu rencontre ses plus grands succès. Dans une interview pour Entertainment Weekly, Jeff Fowler, le réalisateur de Sonic 3 le film, a teasé un élément important de ce volet.

Il n'est pas question de casser la tradition d'introduire de nouveaux personnages à la fin de chaque film, et il n'y aura pas d'exception avec cette troisième aventure cinématographique. De ce fait, Sonic 3 le film cache un secret très important pour l'avenir. « C'est amusant de voir les débats qu'ont les fans en ligne sur le fait de savoir quel sera le prochain personnage, qui sera dévoilé à la fin du film. Nous avons souvent les mêmes conversations et du côté de la réalisation, nous avons tous nos favoris. Nous avons tous d'excellents arguments pour dire que ce devrait être celui-ci ou celui-là. C'est amusant de maintenir cette attente et ce film n'est pas différent en ce qui concerne l'annonce de nouveaux personnages ». Qui pour succéder à Shadow dans Sonic 4 le film ? Mystère...

Durant cet entretien, Fowler a également promis un traitement respectueux du nouveau méchant, qui a été mis en avant récemment par le jeu Sonic X Shadow Generations, et promet du lourd pour les fans de la saga culte. « Nous sommes très respectueux des attentes des fans et de ce qu'ils aiment dans le personnage. Nous sommes également parfaitement conscients de l'époque et de la bonne façon de le traiter dans un film familial. Je pense que nous avons vraiment terminé en beauté. Je pense que les fans regarderont ce film et apprécieront vraiment Shadow et Maria. Nous avons mis beaucoup de soin et d'amour à raconter l'histoire de Shadow et à donner aux fans la meilleure version cinématographique possible du personnage».

Source : Entertainment Weekly.