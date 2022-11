Pour patienter jusqu'à The Witcher 4, dont la sortie n'est clairement pas pour demain, vous pouvez jouer Henry Cavill en mode sorceleur dans The Elder Scrolls 5 : Skyrim.

Onze ans après son lancement initial, The Elder Scrolls V : Skyrim arrive encore à faire l'actualité. Le jeu de Bethesda se mélange désormais à la série Netflix The Witcher.

Henry Cavill en mode The Witcher dans Skyrim

Grâce au moddeur WiSs_Starlord, deux univers très appréciés se rencontrent pour faire des étincelles : ceux de The Witcher et de Skyrim. Après installation du mod en se rendant sur Nexus Mods, vous allez pouvoir remplacer le personnage principal par Henry Cavill. Pas en tant que Superman mais bien dans son rôle de Geralt de Riv.

Le résultat est tout de même bluffant, en particulier pour un jeu aussi vieux, mais son créateur n'est pas un débutant. Il avait déjà modifié The Witcher 3 avec le modèle d'Henry Cavill, et tout cela en étant autodidacte.

Salut tout le monde, Voici la dernière version de mon modèle Henry Cavill. J'ai adoré le mod The Witcher 3 et j'ai toujours voulu en faire un pour Skyrim. Comme vous pouvez le constater sur ma page, j'ai essayé à plusieurs reprises ! J'ai continué à travailler dessus car je voulais le rendre aussi parfait que possible. Étant donné que je n'ai jamais suivi d'école ou de cours de modélisation 3D, je rencontre encore des problèmes avec les animations faciales, même si quelques-unes fonctionnent.

Voilà un moyen de revoir et d'incarner Henry Cavill qui ne fait plus partie de l'adaptation TV The Witcher. Quant à la franchise de CD Projekt Red, elle va exister encore pendant très longtemps avec de multiples projets dans les cartons. Tout d'abord avec The Witcher 4, un jeu avec un mode multijoueur et enfin la surprise de ces dernières semaines, un remake du premier épisode avec The Witcher Remake.