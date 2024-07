Après le PC, trois générations de consoles PlayStation et Xbox ou encore la Nintendo Switch, Skyrim tourne en effet enfin son regard vers les nuages en rejoignant le populaire service de NVIDIA : GeForce NOW. L'annonce provient directement de la marque au caméléon, avec en tout et pour tout l'arrivée d'une dizaine d'autres titres.

Skyrim a enfin littéralement la tête dans les nuages

Skyrim est l'un des jeux qui a été porté sur le plus de plateformes. Sorti en 2011, le titre a propulsé l'iconique franchise The Elder Scrolls de Bethesda vers d'autres sommets. Cela se concrétise de manière très littérale 13 ans après, alors que le jeu, tant dans sa formule de base qu'avec sa Special Edition, rejoint le nuage de GeForce NOW, grâce à un coup bien senti du géant NVIDIA.

Les utilisateurs du service peuvent donc désormais en profiter via ce service de Cloud Gaming populaire. Même si Skyrim n'est pas foncièrement gourmand au vu de son grand âge, cela lui ouvre la porte de machines très modestes comme un MacBook, un Chromebook ou un PC portable normalement équipé pour de la bureautique. Il est cependant impératif de posséder le jeu de base ou sa Special Edition sur Steam ou l'Epic Games Store. Il est également possible désormais d'en profiter via la version PC du Xbox Game Pass, le service de Microsoft ayant signé un partenariat avec GeForce NOW en ce sens. À noter toutefois que, Skyrim comptant beaucoup sur les mods pour rester dans la force de l'âge, ceux-ci seront nettement plus délicats à installer sous cette forme.

Ce n'est pas le seul jeu qui a tout fraîchement rejoint le service Cloud Gaming de NVIDIA. Une dizaine de titres lui ont emboîté le pas, comme suit :

Cataclismo (Steam)

CONSCRIPT (Steam)

F1 Manager 2024 (Steam)

EARTH DEFENSE FORCE 6 (Steam)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Steam)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Steam, Epic Games Store, et PC Game Pass)

Gang Beasts (Steam and PC Game Pass)

Kingdoms and Castles (Steam)

The Settlers: New Allies (Steam)

Et une plateforme de plus pour le titre cultissime. © Bethesda

Source : NVIDIA