Avec son développement houleux, on a bien cru que Skull & Bones n'allait jamais sortir. Mais si, le jeu de pirates d'Ubisoft Singapour arrive, et cette année qui plus est.

Ce n'est pas une blague en retard, Skull & Bones sortira le 8 novembre 2022 (la veille de God of War Ragnarök) sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store), Stadia et Amazon Luna. Pour les abonnés Ubisoft+ PC, il sera directement disponible dans l'abonnement.

Avant l'Ubisoft Forward Spotlight, notre ami Camille a pu voir le jeu et il est ressorti très enthousiaste de cette présentation. Le titre a selon lui beaucoup d'arguments pour devenir inoubliable. L'éditeur nous promet rien de moins que de vivre une « vraie vite de pirate authentique et palpitante » faite de récits légendaires, de navigation sur les eaux ou encore d'attaques de riches navires marchands. Mais avant cela, vous commencerez en bas de l'échelle en tant que paria.

Chaque décision influencera leur voyage avec des niveaux de risque et de récompenses variables. Au fur et à mesure qu'ils développeront leur Infamie, les joueurs pourront constituer et personnaliser leur flotte navale et débloquer tout au long du jeu une variété de nouveaux objets. Le jeu s'inspire de l'une des périodes les plus meurtrières de l'Histoire : la fin du 17ème siècle. Considérée comme le deuxième âge d'or de la piraterie, cette période ouvre la voie à une ère chaotique et impitoyable de pirates, de factions en guerre, d'organisations puissantes et d'empires qui se disputent le pouvoir dans le paradis sauvage de l'océan Indien.