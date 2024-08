inZOI est en train de piquer la vedette aux Sims avec la mise en ligne de sa démo gratuite sur Steam. Ce concurrent sérieux coréen a de quoi affoler du monde tant il semble faire mieux que son modèle à tous les niveaux. L'éditeur de personnages est ultra poussé et techniquement, on est dans un tout autre monde. Les développeurs d'inZOI visent quelque chose de beaucoup plus réaliste et impressionnant. Dans cette bataille, il y a une série qui pourrait revenir à la surprise générale dès 2024.

Un nouveau jeu Sims découvert avant l'heure

Même si inZOI est en train de mettre des étoiles plein les yeux aux fans de simulation de vie, Les Sims 4 n'est pas encore mort, loin de là. Le jeu phare de Maxis et Electronic Arts peut se targuer d'avoir des dizaines de millions de joueurs en activité, et d'un suivi très solide. Une grosse mise à jour 1.108.349.1020 a par exemple été déployée ce mois-ci afin de régler les problèmes causés par le dernier DLC Amour Fou. Cette extension, disponible depuis le 25 juillet 2024, n'est que la dernière en date d'une longue série comme on a pu le voir à travers de récents leaks. En parlant de fuites justement, le retour d'un jeu inattendu aurait leaké et la sortie serait plus proche que jamais.

MySims, ça vous dit quelque chose ? Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, il s'agit d'un spin-off des Sims qui a fait les belles heures de consoles Nintendo comme la DS, la Wii, bien qu'il y ait eu des versions sur d'autres plateformes. La rédac de l'époque avait plutôt bien apprécié MySims Skyheroes ainsi que MySims Agents. De manière générale, lorsqu'on jette un oeil à Metacritic, il y a un public pour ce spin-off qui s'inspire également d'Animal Crossing.

Eh bien sachez que selon le revendeur allemand Vitrex, ce spin-off des Sims aurait prévu de revenir le 19 novembre 2024... au moins sur Nintendo Switch. Une fiche pour un jeu MySims, affiché au prix de 49,99€, a été mise en ligne. Pour l'instant, difficile de savoir s'il s'agit d'un portage, d'un remake, d'un reboot ou même s'il est question d'un vrai leak.

Source : Vitrex.