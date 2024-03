Les Sims 4 est toujours aussi populaire et ne cesse d'évoluer à travers des mises à jour. L'un des axes améliorations du moment est d'œuvrer pour plus d'inclusivité, en étoffant les options de personnalisation. En plus du skin vitiligo, le jeu aura un éventail plus large de couleurs de cheveux et de types de coiffures, en avril et en juillet respectivement. Mais dans l'ombre, Maxis travaille également sur Les Sims 5 avec l'aide de la communauté. Ce qui occasionne encore et toujours des leaks.

Le monde ouvert et la carte des Sims 5 ont leaké

Les Sims 5 n'a pas de fenêtre de sortie, mais il a été confirmé qu'il sera gratuit sur PC et mobiles dès son son lancement. Et pour le moment, les joueurs ne sont réellement rassurés et ont peur qu'une myriade de microtransactions ne viennent ruiner leur expérience. Est-ce que ce sera le cas ? EA n'a à ce jour rien annoncé. Ce nouveau jeu promet en tout cas de dépoussiérer la licence culte avec plusieurs changements. Les joueuses et joueurs pourront loger dans des appartements, et les décorer de A à Z avec une personnalisation plus poussée. La taille, les couleurs, les matériaux ou les textures des mobiliers étant customisables dans Les Sims 5.

Le titre sera jouable en solo... mais aussi via un multijoueur dont l'on peine à avoir des détails pour le moment. Toute la structure des Sims 5 sera également différente et cédera au monde ouvert, comme le troisième épisode. Et c'est tout l'objet du dernier leak sur le soft. Un internaute a en effet partagé des images volées qui dévoile une carte, ainsi que des clichés d'une zone urbaine avec une rivière. D'après les informations récupérées par ce dernier, il semblerait que la version alpha actuellement en test ne rencontrerait pas de soucis particuliers en termes de performances. L'expérience serait aussi fluide sur PC comme mobile. « Les performances sont solides et ne bougent pas, même en cas de dézoom complet » a-t-il dit (via Insider Gaming).

L'autre information importante est qu'il n'y aurait pas de mécanique de voyage rapide. Le déplacement dans cet open world se ferait de manière classique, en temps réel. En revanche, cela a pu changé puisque selon lui, la version dont les images sont issues serait vieille de plus d'un an. Un laps de temps suffisamment long pour laisser les équipes revoir tout un tas de choses suite aux retours.