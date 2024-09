Les Sims 4 ont soufflé leur dixième bougie cette année. Après plus d’une décennie, il n’est pas prêt de disparaître du paysage. Maxis continue de bichonner son jeu à grand renfort d’extensions, kits et autres DLC gratuits comme payants. S’il est plein de vie, le quatrième épisode se concentre ironiquement sur la mort pour ses prochains contenus. Vous y avez vu un quelconque signe qui marquerait l’arrivée des Sims 5 ? On a une mauvaise nouvelle pour vous.

Vous pouvez oublier les Sims 5

10 ans, un nombre incalculable de DLC en tout genre… Les Sims 4 n’ont pas fini d’occuper la communauté. Maxis s’est montré très transparent, son successeur, aka Projet Rene, n’arrivera pas avant des années. Celui qui est décrit comme la « prochaine génération » des Sims a toujours été entouré d’un épais mystère. On sait qu’il proposera davantage d’outils de personnalisation et mettra l’accent sur la composante multijoueur, mais EA s’est toujours refusé à l’appeler les Sims 5. Dernièrement, un employé avait par inadvertance révélé qu’un cinquième épisode avait été annulé et le couperet est tombé. Non, les Sims 4 ne sont pas prêts de disparaître. À l’occasion des 25 ans de la franchise, Kate Gorman a accordé une longue interview à Variety.

La directrice générale de la licence a alors expliqué que Les Sims 5 n’était pas en développement et ce n’est pas prévu de sitôt. La raison ? Selon elle, les quelque 80 millions de joueurs ont investi tellement de temps et d’argent dans le quatrième épisode qu’il serait compliqué de leur demander de repartir de zéro après une décennie. Leurs histoires resteront donc intactes, puisque les Sims 4 tire doucement vers le jeu service avec de nouvelles mises à jour à venir et continuera d’être alimenté perpétuellement en contenus.

Image de Project Rene ©Maxis

Et Project Rene dans tout ça?

Le projet est toujours en cours de développement, EA annonçant même que de nouvelles phases de test auront lieu prochainement, sur invitation uniquement. « Project Rene se concentre sur la création de moyens pour que les fans se rencontrent, se connectent et partagent tout en jouant ensemble dans un tout nouveau monde », rappelle l’éditeur dans son communiqué officiel. Ce n’est que pure spéculation, mais il semblerait qu’il soit davantage un vaste chantier pour opérer une refonte du jeu en cours qu’un véritable Sims 5. Les équipes de développement devraient donner de plus amples d’informations dans les mois à venir. En attendant, vous pouvez vous inscrire ici pour avoir une chance de tester les nouveautés de ce Project Rene. Et longue vie aux Sims 4.

Source : Variety