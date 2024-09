Depuis 10 ans, les joueuses et joueurs font vivre leurs familles virtuelles avec passion dans Les Sims 4. Malgré des critiques sur cette nouvelle itération par rapport aux précédentes, elle s'est imposée auprès des fans. Mais, au bout d'une décennie, l'attente d'un nouvel opus se faisait de plus en plus ressentir. Le fameux “Project Rene” avait même donnait l'espoir d'un “Sims 5”. Mais, contre toute attente, Electronic Arts a annoncé qu'il n'y aurait pas de suite. Plus encore, la licence va connaître un très grand changement sous peu.

Un renouveau pour les Sims

Depuis 2000, Les Sims se sont imposés comme la référence en matière de “simulation de vie”. Avec une formule qui n'a fait que de se peaufiner à travers les années, allant jusqu'à inspirer de nouveaux concurrents, la franchise éditée par EA a habitué sa communauté à un modèle économique : un titre principal qui s'enrichit avec une tonne de DLC pour une expérience plus complète.

Mais, il va y avoir du changement. La licence principale va désormais abandonner les itérations séquentielles. C'est pourquoi il ne sert à rien d'attendre Les Sims 5 pour le moment. De fait, EA a prévu une rupture nette dans la sérialisation des jeux principaux. Au lieu d'un nouvel opus, Les Sims 4 continueront de se mettre à jour et d'accueillir du nouveau contenu.

Ce n'est pas tout. L'éditeur semble bien décidé à reconsidérer sa marque comme une franchise. Rappelez-vous : fut un temps où Les Sims se déclinait en toutes sortes de spin-off. On se souvient d'une version scénarisées des Sims 2 sur consoles, un jeu survie avec Naufragés, ou encore une licence d'aventure totalement à part, MySims, qui s'apprête à revenir sur le devant de la scène dans un remaster sur Nintendo Switch.

Ainsi, EA annonce que Les Sims se déclineront à nouveau de toutes sortes de façon. Bien sûr, il y aura toujours du nouveau en matière de simulation de vie. Toutefois, l'éditeur prévoie aussi des épisodes « cozy » et mêmes des « jeux narratifs sur mobile ». Mais, le plus étonnant, c'est sûrement le tournant multijoueur de la franchise. Les détails de cette version n'ont pas encore été donné, mais ça s'annonce comme une expérience nouvelle dans l'univers de la franchise.

Les Sims ne se contenteront plus de sortir des jeux linéaires et séquentiels et offriront plus d'options que jamais aux joueurs. Electronic Arts.

Bien sûr, Les Sims 4 constitueront toujours une « expérience fondamentale » de la franchise. D'ailleurs, EA déploie un les “kits de créateurs” et lance “The Sims Creator Program” afin de placer les réalisations de joueuses et joueurs au cœur du jeu, un peu à la manière de ce qui se fait sur Fortnite. Une nouvelle ère s'ouvre donc à l'aune des 25 ans du tout premier opus.