Les Sims 4 a encore un bel avenir devant lui. Alors que le cinquième épisode n’est pas attendu avant quelques années encore, Maxis continue de mettre à jour sa mouture actuelle. L’arrivée de la première grosse extension de l’année est imminente et presque 9 ans après sa sortie initiale, le jeu a enfin accueilli une fonctionnalité réclamée depuis son lancement. Voici ce qu’il faut savoir sur la grosse mise à jour des Sims 4.

Les nourrissons enfin dans les Sims 4

Les fans l’ont attendu pendant de longues années, elle est enfin là. La mise à jour des bambins des Sims 4 est disponible depuis ce mardi 14 mars 2023 sur l’ensemble des plateformes. Si elle ajoute tout un tas de nouveautés, c’est avant la nouvelle étape de vite, Nourrissons, qui s’est faite attendre. Là où il y a encore quelques semaines les nouveaux-nés étaient prisonniers de leurs berceaux et considérés comme de simples objets, ils peuvent désormais en sortir et interagir avec le reste de la famille. Il est donc désormais possible de personnaliser leur apparence, aussi bien les cheveux, les vêtements que les accessoires. Les bambins sont aussi affublés de traits de personnalité.

La nouvelle mise à jour de Les Sims 4 apporte également son lot de nouveautés. Il est possible d’adopter un nourrisson parmi des personnages existants (et plus aléatoirement) ou même essayer de concevoir un Bébé-éprouvette permettant aux Sims de jouer avec la génétique et d'avoir un bébé grâce aux progrès de la science. Sinon, il est aussi possible de créer son nourrisson directement depuis le menu Créer un Sim. Et pour accueillir les nouveaux membres de la famille comme il se doit, les joueurs ont accès à de nouveaux meubles et décorations pour créer la chambre parfaite.

Pour mémoire encore plus d’interactions pour les nourrissons seront disponibles dès le 16 mars via le pack d’extension Les Sims 4 Grandir Ensemble. Il inclut en effet d’autres étapes importantes pour eux, dont l’acquisition de nouvelles capacités leur permettant de développer des interactions sociales et d’explorer le monde. EA promet par ailleurs que 18 spécificités de nourrisson sont au programme, avec 3 spécificités pour chaque Sim.