Electronic Arts travaille sur Les Sims 5, mais ça ne veut pas dire que le suivi du jeu actuel s'arrête. Les Sims 4 est toujours populaire après toutes ces années, et il faut donc continuer à alimenter la machine avec des contenus inédits. C'est ce qui va passer dès le mois prochain avec l'arrivée d'un DLC majeur le 7 décembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Mac.

Du nouveau pour l'extension Les Sims 4 À louer

Après la Vie Citadine, Les Sims 4 fera de la place à énorme DLC « À louer ». Cette fois, il n'est plus question de simplement nouer des liens avec le voisinage ou de se trouver un logement, mais bien de créer un vaste empire d'habitations de A à Z ou de rester locataire si les responsabilités de propriétaire sont trop lourdes pour vous. « Il est temps de vous ouvrir à de nouvelles opportunités de location dans le monde pittoresque de Tomarang ! Découvrez le quartier en tant que propriétaire ou locataire : réparez des pannes d'électricité ou d'eau, affrontez des voisins pénibles, créez une communauté et gérez même plusieurs locations résidentielles ».

Les Sims 4 À louer vous laissera construire des maisons de ville, des duplex, des appartements en sous-sol ou non... plu qui seront le ciment de votre relation avec les voisins. Le tout dans une ambiance Asie du Sud-Est. « Vos Sims pourront se plonger dans ce monde inspiré de l'Asie du Sud-Est, mélange unique de traditions et de modernité, et y découvrir de nombreux activités communautaires inédites. Pour refléter des éléments de la culture de l’Asie du Sud-Est, l’équipe Les Sims a fièrement collaboré avec Jason Chu, un rappeur américain d'origine asiatique qui défend la justice sociale et qui est un expert de cette culture grâce à ses racines familiales en Asie du Sud-Est » explique EA sur le blog des Sims 4.

De la création, en passant par la location, à la violation de domicile, il n'y a qu'un pas. Car oui, vous pourrez jouer les commères et les trouble-fêtes en entrant par effraction chez les autres. La nuit, le quartier des Sims 4 À louer dévoilera son autre facette avec son marché qui éclairera toute la résidence. Mais il y aura évidemment bien plus de choses.

Les Sims 5 sera un gratuit, une fonctionnalité essentielle ajoutée ?

Si la communauté des Sims 4 a été partagée lors du leak de l'extension À louer, les retours ont été plus chaleureux suite à la diffusion de la bande-annonce ci-dessous. Et c'est même la hype pour certains. « Yes, trop hâte »; « ON EST HYPE »; « Je suis amoureux de ce pack »; « Je ne sais pas si c'est possible, mais je suis encore plus excitée qu'avant »; « J'ai tellement besoin de ce DLC » peut-on lire sur X. L'une des raisons de cet engouement, c'est cette possibilité de construire dans les moindres détails des bâtiments. Lors de la grande révélation de l'extension, EA a également précisé que les terrains pourront être divisés en plusieurs logements, qui pourront par ailleurs accueillir différents foyers pour offrir de nouvelles opportunités d'interaction.

Après Les Sims 4, à quand Les Sims 5 ? Aucune fenêtre de sortie circule, donc il y a le temps de voir venir. Néanmoins, des premiers détails ont été partagés. Le jeu sera toujours gratuit, mais il devrait offrir certaines innovations. « Nous voulons faire de nouvelles choses dès le départ et essayer de faire des choses familières, mais d’une manière inédite » a teasé Lyndsay Pearson, la tête-pensante de la licence culte. Ce cinquième épisode pourrait aussi rafraichir la formule avec l'introduction d'un vrai multijoueur. « Nous voulons clairement introduire le multijoueur. Et non pas le multijoueur dans le sens « sauter dans un monde plein d’étrangers ». Mais plutôt, comment vous et vos amis voulez jouer ensemble ? Et ça pourrait prendre plein d'aspects différents, donc nous explorons les nombreuses possibilités à notre disposition » a fait savoir Pearson.