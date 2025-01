Les fans des Sims vont voir leur rêve se réaliser après 25 ans. Tout se confirme ! Il ne fait plus de doute que la grande annonce est maintenant imminente.

Les fans des Sims sont en pleine ébullition ! EA et Maxis préparent l'anniversaire de la licence en grandes pompes avec un tout un tas de nouveautés et d'événements communautaires. Pour les 25 ans de la sortie du tout premier opus, l'heure est ainsi à la nostalgie. Du contenu spécialement inspiré des premiers jeux a fait son apparition pour le quatrième, mais ce n'est pas tout. Un rêve est en passe de devenir réalité pour de nombreux joueurs.

Les Sims vont faire un retour mythique

Depuis 2000, Les Sims se sont imposés comme LA référence en matière de simulation de vie. Depuis, personne n'est vraiment parvenu à concurrencer la licence. Cela pourrait prochainement changer avec l'arrivée de rivaux comme inZOI. Cela dit, Electronic Arts ne compte pas se laisser faire. L'éditeur mise donc tout sur Les Sims 4, mais pas que !

EA a bien conscience de l'attachement des fans aux précédents opus. Pas que Les Sims 4 soient foncièrement mauvais, mais ils ont déçu sur plusieurs aspects. Avec le temps, les joueurs s'y sont faits et le jeu s'est quand même enrichi de contenus à n'en plus finir. Malgré tout, une pointe de nostalgie subsiste dans la communauté.

Alors, imaginez un peu… si vous pouviez rejouer aux Sims 1 et 2 de nos jours ? Une re-sortie des titres cultes de 2000 et 2003 serait en préparation d'après plusieurs leaks. Cela semble s'être confirmé une fois de plus grâce à une page du store EA !

Page du store d'Electronic Arts.

Les Sims & Les Sims 2 sont de retour Achetez la Legacy Collections qui comprennent la nouvelle sortie de ces titres adorés, accompagnés de nombreux packs.

La Legacy Collection bientôt disponible

EA serait sur le point de sortir une nouvelle version des Sims 1 et des Sims 2. Cela se ferait sous forme d'une compilation intitulée « Legacy Collections » (« Collections Héritage »). Et la cerise sur le gâteau : plusieurs packs seraient déjà prévus pour accompagner cette sortie !

Pour le moment, le store d'Electronic Arts ne renvoie pas vers les pages pour acheter les jeux. Néanmoins, cela devrait arriver sous peu. Il se pourrait même qu'on en ait des nouvelles plus tard aujourd'hui. De fait, le 31 janvier marque le dernier jour de « Moment Nostalgie » dans le grand programme anniversaire de la licence.

Qui plus est, le site ses Sims a accueilli aujourd'hui une nouvelle page : The Sims 2YK. Elle vous replonge avec humour dans le premier opus avec plusieurs fonctionnalités (créer un avatar à votre image, soundboard, meme...). Ce pourrait n'être là que la première étape avant la grande annonce officielle !