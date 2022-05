Silent Hill n'aura jamais fait autant parler de lui qu'en ce moment. Selon des leaks et rumeurs, il y aurait en effet un remake de SH2 et un nouveau jeu PS5. D'autres détails sur les ambitions de Konami auraient filtré par le biais de nos confrères de VGC.

Un jeu Silent Hill épisodique ?

Pour Andy Robinson, journaliste sur VGC, l'un des titres Silent Hill serait un projet de moindre envergue et pourrait revêtir la forme d'une série épisodique avec des « histoires courtes ». Ce qui coïnciderait potentiellement avec les histoires « secondaires » évoquées brièvement par le leaker Nate the Hate.

Selon deux sources de VGC, Annapurna Interactive, éditeur de jeux indépendants tels qu'Outer Wilds, 12 Minutes, Gone Home ou le futur Stray, aurait au moins « participé à des discussions » pour produire un jeu Silent Hill. En effet, nos confrères prennent un certain recul car de nombreux studios y auraient été de leur pitch. Mais bien entendu, tous n'auraient pas été retenus. D'ailleurs, Supermassive Games (The Quarry) aurait aussi entamé des négociations avec Konami à l'époque, mais finalement, le studio a fini par lancer son anthologie The Dark Pictures.

Akira Yamaoka, compositeur de la franchise, de retour ?

Comme il l'avait teasé l'an dernier, Akira Yamaoka, le compositeur emblématique de la licence, devrait revenir pour créer tout un tas de musiques pour un jeu Silent Hill. Il pourrait s'agir du remake du deuxième opus étant donné que le musicien a déjà collaboré avec Bloober Team sur The Medium. À voir.

Vous êtes perdus ? On vous résume les projets qui seraient en développement :

Un remake de Silent Hill 2 par Bloober Team avec des énigmes, une IA et des animations retravaillées. Ce serait une exclu temporaire PS5

Un nouveau jeu, celui des images leakées, qui serait cette fois développé par un studio japonais. Sur un des clichés, le personnage était en train de lire un document en japonais justement. Exclusivité temporaire ou définitive PlayStation 5 aussi ? Sony étant assez agressif là-dessus, ce n'est pas entièrement à exclure

D'autres titres secondaires, dont peut-être une série épisodique avec des « récits courts » par Annapurna Interactive serait dans les cartons

Le journaliste Jeff Grubb a également entendu le même son de cloche : Konami aurait différents jeux Silent Hill en développement. Il précise que l'éditeur japonais aurait pu déballer son sac lors de l'E3 2021, avant que ce dernier n'annule sa participation à l'événement.