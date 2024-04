Sur la page SteamDB de Silent Hill 2 Remake, nous pouvons en effet remarquer un changement récemment opéré s'agissant d'une icône du jeu. Celle-ci affiche un visage de James Sunderland différent de celui jusqu'à présent mis en avant notamment dans les trailers. Ce lifting serait par ailleurs davantage du goût des fans.

Remake du visage de James dans Silent Hill 2 Remake

Annoncé il y a deux ans avec Bloober Team (The Medium) aux commandes, Silent Hill 2 Remake ne devrait pas tarder à sortir du brouillard. Tel n'est en revanche pas le cas pour le visage de James Sunderland, le protagoniste principal du jeu. Dans différents trailers, son apparence manquait quelque peu de cohérence. On le voyait parfois vieilli, parfois plus jeune, semant la confusion chez les fans. Le titre a également fait les frais d'une controverse avec la dernière présentation en date du jeu par Konami. Celle-ci s'attardait sur des combats s'inspirant à s'y méprendre de Resident Evil 4 Remake. Un point qui n'a également pas été du goût des fans, ni même apparemment de Bloober Team.

Pour en revenir à James, une icône mettant en avant son visage a été modifiée récemment sur la page SteamDB de Silent Hill 2 Remake. Celle-ci affiche un James plus jeune, correspondant davantage à sa représentation dans le jeu original. Les fans ayant eu vent de ce changement y ont réagi de manière globalement positive. Le visage fraîchement présenté leur apparaît plus en adéquation avec la vision de Konami pour le légendaire titre sorti en 2001 sur PS2.

La nouvelle icône en question, récemment modifiée. © SteamDB

Un Remake à la hauteur d'attentes colossales ?

Resté relativement discret, Silent Hill 2 Remake fait pour l'instant l'objet d'une réception mitigée par la communauté. D'un côté, les fans sont excités de voir comment Bloober Team va faire revenir l'un des plus grands jeux horrifiques de tous les temps. De l'autre, ils restent dubitatifs quant au fait que le Remake n'est pas chapeauté par les développeurs originaux chez Konami.

Puisque Silent Hill 2 Remake a été classé par de nombreux pays, sa sortie sur PC et PS5 ne devrait plus tarder. Gageons que Konami se fendra d'une annonce en bonne et due forme bientôt. Espérons alors que le trailer qui accompagnera la date de sortie lèvera définitivement le brouillard sur les doutes des fans.