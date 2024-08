Silent Hill est de retour et Konami mise très très gros dessus et l'éditeur fait une déclaration des plus rassurantes.

On en parlait encore il y a peu, oui, Konami a enfin décidé de sortir de ses cartons de grandes licences disparues. Metal Gear Solid va revenir sur le devant de la scène avec le remake de MGS 3 et Silent Hill, avec une relecture du second épisode. Mais si pour Metal Gear on n'a pas trop d'informations concernant l’avenir de la franchise, Silent Hill, elle, a énormément de choses de prévues.

Silent Hill est bel et bien de retour

Pour SH, plusieurs jeux sont déjà sortis. On a eu Silent Hill The Short Message, une expérience courte, gratuite et intense, toujours disponible sur PS5, qui nous permet d'avoir un aperçu plutôt positif de l’avenir de la franchise. De l’autre côté, on a aussi eu Silent Hill Ascension, chouette sur le papier, mais sur le papier seulement. Cette expérience entre jeu et film interactif s’est embourbée dans des mécaniques difficiles et une pluie de microtransactions qui ont eu sa peau. Le prochain Silent Hill 2 Remake sera donc attendu au tournant puisque lui aussi sera très important pour l’avenir de la licence.

Mais on parle bien ici de l’avenir auprès des joueurs, puisque du côté de Konami, tout est déjà écrit ou presque. Dans un récent rapport de ses résultats financiers, l’éditeur affirme avoir enregistré un dernier trimestre record et historique. C’est du jamais vu pour l’entreprise. Une santé de fer qui assure donc un bel avenir à Konami, qui peut se reposer sur ses deux oreilles et investir dans ses projets sans sourciller. On ne vous parlera pas encore de pachinko et des NFT, toujours si chers à l'éditeur, mais bien de sa franchise horrifique.

Konami mise très gros sur sa franchise horrifique

La licence est en effet mentionnée à plusieurs reprises, bien plus que Metal Gear Solid qui, pour l’heure, n’a visiblement que Metal Gear 3 Remake à l’horizon. Konami précise donc que pour SH, les projets sont très nombreux. Il y a ceux que l’on connaît déjà : Silent Hill f, le film Return to Silent Hill, SH 2 Remake ou encore le jeu conçu sous la houlette d’Annapurna, Townfall. Mais il y a aussi bon nombre de choses que nous ne savons pas.

Konami déclare qu’il continuera à produire de nouveaux jeux inédits SH à l’avenir et qu’ils ont l'intention de multiplier les SH Transmission, l’émission dédiée à la franchise. « Nous continuerons à produire des titres entièrement nouveaux pour la série Silent Hill, et nous avons l'intention de fournir de nombreuses informations par le biais de l'émission Silent Hill Transmission, qui sera diffusé simultanément dans le monde entier. » peut-on lire sur le rapport.

L’éditeur répète donc une énième fois qu’il mise gros, très gros sur Silent Hill. Il avait déjà tenu des propos similaires il y a quelque temps, en se disant même ouvert aux propositions pour multiplier les expériences horrifiques. D’excellentes nouvelles donc, qui sont par ailleurs complétées par une petite info de Dusk Golem, informateur / insider réputé lorsqu’il s’agit de parler de survival horror. Pas de quoi se décrocher la mâchoire, mais il réaffirme qu’effectivement, plusieurs jeux sont en cours de développement chez Konami, chose qu’il avait déjà suggérée auparavant. Il ajoute aussi que des projets non annoncés, de petites surprises, sont également dans les tuyaux.

Dernière chance pour Silent Hill ?

Silent Hill a donc le vent en poupe et Konami compte bien surfer sur la vague. La série a connu ses heures de gloire il y a de ça des années, oscillant sans cesse entre bons, moyens et mauvais jeux. Son aura en revanche n'a jamais perdu de sa superbe. Les vieux de la veille savent que Silent Hill a un vrai potentiel qui ne demande qu'à se laisser découvrir, et c'est tout ce que l'on souhaite. Cela étant, l’éditeur nous a bien fait flipper avec SH Ascension, et pas dans le bon sens du terme. La firme ne jouit plus d’une aura aussi importante qu’il y a quelques années, et s’il a bien des cartes à jouer pour transformer l’essai, c’est maintenant. Si on pouvait donc éviter un énième nid à microtransactions, on serait ravis.

En attendant, le prochain rendez-vous avec Silent Hill est daté au 8 octobre prochain sur PS5.

Source : Konami officiel, x.com