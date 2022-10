C'est via un tweet bien tardif, pour nous, que Konami nous a donné rendez-vous pour en savoir plus sur l'avenir de Silent Hill. Car oui, la franchise va bien renaître après des années au placard.

Silent Hill fait son comeback après 10 ans d'absence

Et oui, il s'est déjà écoulé 10 ans depuis la sortie de Silent Hill : Downpour. Nous aurions pu avoir un épisode potentiellement ultra flippant par Hideo Kojima, mais ce projet a été mis à la poubelle au moment de l'éviction du créateur japonais.

Mais en (quasi) secret, Konami préparait le retour de la série cultissime et est prêt à en parler. L'éditeur révélera tout de ses ambitions dès ce mercredi 19 octobre 2022 à 23h00 (heure française). Leur message n'est pas passé inaperçu auprès des fans puisque nous pouvons lire « In your restless dreams, do you see that town ? », une référence au second opus.

À moins d'une mauvaise blague, on devrait bien avoir l'officialisation de Silent Hill 2 Remake par Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch, Observer...). Et c'est tout ? Non, vraisemblablement, il y a beaucoup plus. Les rumeurs font état d'un nouveau jeu PS5 voire d'un titre très spécial par l'éditeur de 12 Minutes, Outer Wilds... On verra ce qui se confirme ou non dans quelques heures.

Autre petite information, l'un des piliers de la franchise, le directeur artistique Masahiro Itō, a retweeté la publication de Konami. Il semble bien impliqué dans au moins un des jeux.

Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux) sait quelque chose...

Sur son compte Twitter, l'acteur Elijah Wood connu pour son rôle de Frodon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux, a lui aussi retweeté le message de Konami avec un émoji. Celui que l'on utilise lorsque l'on semble être au parfum de quelque chose. Pourrait-il doubler un personnage ? Pourquoi pas... mais il y a mieux.

Elijah Wood a sa propre société de production, SpectreVision, qui a développé le jeu VR Transference pour Ubisoft. Lors du renouvellement de la marque Silent Hill, Konami a listé la prise en charge de la réalité virtuelle. Un autre partenariat pour revigorer la licence d'une autre manière ? Rendez-vous ce mercredi !