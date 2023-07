Attendue de pied ferme par une armée de fans, la franchise Silent Hill va bientôt faire son grand retour. Après plusieurs années d'errements, de doutes et de rumeurs, on sait désormais que Konami prévoit de multiples projets autour de la licence dans les mois à venir. Entre le très attendu Silent Hill 2 Remake ou encore le mystérieux Silent Hill f, il y aura de quoi faire pour les joueurs.

La licence va même dépasser les frontières du jeu vidéo avec un nouveau film nommé Return to Silent Hill, une adaptation du deuxième épisode réalisé par Christopher Gans prévue en 2024. Le projet le plus intriguant demeure tout de même Silent Hill : Ascension, la série d'animation interactive dans laquelle les choix du public impacteront le déroulement de l'histoire. Heureusement, Genvid Entertainement, qui produit le show (et qui collabore avec Bad Robot Games et Behaviour), nous donne enfin des nouvelles de son mystérieux projet.

Silent Hill Ascension en dit plus, ça s'annonce déroutant

Sur YouTube, Genvid Entertainement a publié une nouvelle vidéo dans laquelle les personnes impliquées sur la création de la série d'animation interactive Silent Hill : Ascension nous livrent de nombreux détails croustillants. Stephan Bugaj, directeur créatif, nous rappelle le concept particulièrement ambitieux imaginé par le studio de production.

Nous reprenons les fondamentaux des jeux Telltale ou de Bandersnatch de Netflix, par exemple. Tous les utilisateurs interagiront avec la série au même moment. Ils influenceront une histoire canon qu'ils vivront simultanément. Les décisions prises sont canons pour tout le monde, vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Suivre les épisodes de la série en direct sera donc important pour profiter de l'expérience au mieux, mais pas obligatoire pour autant. Stephan Bugaj explique que les décisions seront "ouvertes" pendant un certain temps, potentiellement un jour ou une semaine, pour ne pas exclure ceux qui n'étaient pas là en direct. Difficile de savoir comment Genvid va s'y prendre. On peut imaginer que seuls les choix de fin d'épisode seront concernés par la mécanique évoquée par le directeur créatif.

Dans tous les cas, Silent Hill Ascension promet d'être assez révolutionnaire dans son genre. En réalité, c'est du jamais vu à cette échelle. Les séries interactives existent, on en trouve même sur Netflix par exemple, mais ces programmes ne sollicitent pas toute une audience en simultané, là où Ascension met à contribution tous ses téléspectateurs.

Une série qui prévoit de nous faire souffrir

« La promesse de Silent Hill : Ascension est de prendre celle des jeux qui dépeint la façon dont le traumatisme individuel de quelqu'un et ses problèmes peuvent devenir des menaces et des monstres qui vous blessent », explique Shiaw-Ling Lai, directrice de la production. Avec la série, Genvid Entertainement veut montrer la façon dont ces traumatismes peuvent impacter non seulement la personne elle-même, mais aussi son entourage et même toute une communauté dans un environnement plus large.

En présentant des personnages perturbés, déchirés, Silent Hill : Ascension veut aussi amener le public à s'attacher à eux et à faire naître une envie indéfectible de les aider, de les sauver de leurs traumatismes. Les monstres créés par Bad Robot Productions illustreront les sentiments qui bouleversent les protagonistes, « la violence, la domination et l'obsession ».

Voilà de quoi en savoir bien plus sur ce qui nous attend dans la série, mais aussi de constater qu'elle ne devrait vraiment pas nous épargner. Au-delà de ça, Genvid Entertainement indique que les feuilles de route de Silent Hill : Ascension seront dévoilées sur la scène de la San Diego Comic-Con 2023, le vendredi 21 juillet à 11h30. De grosses annonces sont à prévoir concernant le programme interactif tant attendu, dont nous ne connaissons ni la date de sortie ni la plateforme de diffusion.