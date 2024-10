Ce mois d'octobre 2024 est un peu plus généreux pour les fans d'horreur que les années précédentes. Et le gros morceau, c'est évidemment la sortie de Silent Hill 2 Remake. Un jeu qui était attendu au tournant et qui aurait très facilement pu trébucher. Mais à la surprise générale, Bloober Team a non seulement réussi à ne pas salir l'oeuvre originale, et a signé son meilleur titre, ce qui n'est pas rien.

Quand Silent Hill 2 Remake rencontre GTA, Resident Evil...

Si vous n'avez pas encore démarré Silent Hill 2 Remake, attention ! Une énorme erreur de traduction a été repérée en amont du lancement. En toute logique, Bloober Team a fait le nécessaire pour retirer un spoiler qui n'aurait jamais dû être là, mais veillez bien à installer la mise à jour 1.003. De leur côté, les joueurs font déjà n'importe quoi avec le jeu grâce à des mods, comme d'habitude, WTF ! Et il n'y a pas à dire, certains ont de l'imagination.

Dès maintenant, il est possible de remplacer le modèle de James Sunderland créé par le studio pour Silent Hill 2 Remake, par celui de la version originale PS2. Mais il y a mieux encore. Leon S Kennedy dans Resident Evil 4 Remake ou encore CJ de GTA San Andreas peuvent prendre la place du personnage principal. Les mods disponibles à ce jour permettent également d'ajouter un masque de Robbie le lapin à James Sunderland, ou encore de changer complètement l'ambiance de Silent Hill 2 Remake avec un soleil au lieu du brouillard.

D'autres créations vous accordent le droit de jouer à Silent Hill 2 Remake en vue subjective, de modifier les cheveux de James, en plus des mods classiques pour améliorer encore les performances. Ils sont tous accessibles via NexusMods, mais vous vous en doutez, uniquement sur PC. Sur PS5 en revanche, il faut se contenter du jeu normal avec les visuels et modèles prévus par les développeurs. Silent Hill 2 Remake est dispo sur PlayStation 5 et PC depuis le 8 octobre 2024.

Crédits : SpiritHunZ.

Image de SpiritHunZ.

Crédits : FrancisLouis.

Image de norskpl.

Crédits : FrancisLouis.

Source : NexusMods.