Après des années d’absence, Konami a décidé de sortir le grand jeu pour le grand retour de Silent Hill. Pas moins de quatre jeux ont d’ores et déjà été annoncés et présentés, un projet secret serait en cours de développement et un film arrivera également bientôt dans nos salles obscures. Parmi les gros jeux à venir, on retrouve Silent Hill 2 Remake, développé par Bloober Team (The Medium, Layers of Fear). Le jeu devrait d’ailleurs arriver sur consoles et PC dans le courant de l’année, bien qu’il reste encore assez discret.

Un remake qui fait déjà peur

Un titre très attendu par les fans et qui a très clairement fait monter la hype, mais également l’inquiétude. Silent Hill 2 est un jeu résolument culte, voire légendaire pour certains, et beaucoup estiment que ce remake n’est pas une bonne idée. À l’époque, le jeu impressionnait par son ambiance et sa proportion à installer la peur, mais il est également bon de noter que c’est aussi à cause de plusieurs limitations techniques, comme pour le premier opus d’ailleurs, que le jeu était aussi flippant.

Les angles de caméra, le brouillard et la distance d’affichage réduite, autant de tours de passe-passe qui arrivaient à instaurer une peur quasi-constante en plus d’avoir aidé les développeurs à ne pas se prendre les pieds dans le tapis.

Mais à l’heure des PS5 et des PC surpuissants, la technologie a beaucoup évolué depuis, tout comme les tendances et les standards, ce à quoi Bloober a décidé de se plier. C'est là que certains fans se sont dits que les choses allaient très certainement déraper, et la crainte d’un remake raté est grande. Toutefois, Bloober a de la ressource et dans une interview pour DreadXP, le studio est revenu sur les gros changements qu'apporte le remake, tout en essayant de rassurer les fans.

Silent Hill 2 Remake sera comme avant, mais en mieux

La première grosse modification, et pas des moindres, c’est sans nul doute le passage à la caméra à l’épaule. Les angles de caméra fixes ne sont plus et Silent Hill 2 Remake opte pour des contrôles similaires à ce que l’on peut retrouver dans Resident Evil 2 Remake ou encore The Evil Within 2. Avec ce nouvel angle de vue, c’est tout le système de combat qui a également été repensé. Mais si certaines mécaniques ont été modernisées, Bloober Team assure que le jeu conservera tout ce qui a fait du Silent Hill 2 original, un jeu culte.

Nous nous concentrons à faire revenir l’atmosphère distincte et viscérale dans ce Silent Hill 2 remake. Les fans de longue date ne doivent pas s'inquiéter, nous ne « raterons pas le coche ». Nous nous en tenons fidèlement à l'histoire du jeu d’origine, tout en remaniant le gameplay et en reprenant les graphismes depuis le début. Ce sont les raisons pour lesquelles Konami nous a confié le remake en premier lieu. L'un des grands changements visibles est l'adoption d'une caméra au-dessus de l'épaule, qui a modifié la perspective de quelques scènes emblématiques, mais qui a également entraîné une refonte du système de combat. Les dernières avancées technologiques font des merveilles lorsqu'il s'agit de faire ressortir les images. Nous ne nous éloignons pas du concept original de ce classique culte, nous avons simplement quelques idées sur la façon de rendre les facteurs de peur et d’horreur plus attrayants pour le public moderne.

Silent Hill 2 Remake devrait donc être totalement fidèle au jeu d’origine et ne s’en éloignera jamais. Bloober Team s’est donc contenté d'améliorer la formule avec des techniques modernes, mais comme il le souligne, certaines séquences, portées par les angles de caméra fixe à l’époque, devraient tout de même proposer de nouvelles approches.

Nous adoptons une approche très sûre pour tous les changements. Nous restons fidèles au titre original. Néanmoins, nous appliquons des ajustements à certains domaines où les choses doivent être modernisées en raison de l’avancée des technologies et des tendances.

Et vous, ce remake vous fait-il craindre le pire ?