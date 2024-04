Pour l'heure encore dans le brouillard, la très attendue date de sortie de Silent Hill 2 Remake est officiellement proche, après plusieurs signes et rumeurs encourageants en ce sens.

L'information concernant cette annonce prochaine concernant Silent Hill 2 Remake nous provient en effet directement de Bloober Team. Le PDG du studio polonais, Piotr Babieno, a avancé la chose lors de leur dernier rapport annuel. Les mésaventures remises au goût du jour de James vont bientôt sortir du brouillard.

Bloober Team est formel : Silent Hill 2 Remake approche enfin

L'attente fébrile des fans deux ans après l'annonce de Silent Hill 2 Remake approche de son terme. Bloober Team (The Medium), le studio chargé de son développement par Konami, a officiellement confirmé la chose dans son dernier rapport annuel en date. Plus précisément, c'est son PDG Piotr Babieno qui a avancé la bonne nouvelle. « Nous sommes dans les dernières phases du développement pour Silent Hill 2. L'annonce d'une date de sortie et des plateformes concernés sera faite bientôt ».

Pour rappel, de nombreux organismes de classification ont rendu leur verdict concernant ce titre très attendu, a priori sur PC et PS5. Au vu du calendrier, il apparaît fort probable que l'annonce de sa date de sortie soit faite en juin. C'est en effet une période historiquement très propice pour l'industrie vidéoludique. Que cela ait lieu dans le cadre du Summer Game Fest ou via un PlayStation Showcase/State of Play en électron libre, le brouillard reste entier. Les fans du légendaire Silent Hill 2 original peuvent en tout cas être assurés d'en entendre parler très prochainement.

Un Remake à la hauteur du monument original ?

C'est sans doute la question qui brûle les lèvres des fans. La présentation de Silent Hill 2 Remake lors du dernier State of Play n'était malheureusement pas rassurante en ce sens. Konami avait alors choisi d'y mettre en avant les combats, qui ne sont clairement pas les points forts du jeu original. Ce choix n'a pas été du goût des fans, ni même de Bloober Team. Selon le studio polonais, cela ne correspondait pas à sa vision pour remettre ce monument du survival horror au goût du jour.

Espérons donc que l'annonce imminente du Remake très attendu mettra davantage en avant ce qui a fait de l'opus original la légende que l'on connaît. Un changement récent a notamment rassuré un peu les fans. Le visage de James aurait en effet connu un lifting de dernière minute. Son apparence semble maintenant plus proche de celle de sa première itération remontant à 2001. 23 ans... cela ne nous rajeunit définitivement pas.