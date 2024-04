La vision de Silent Hill 2 Remake par Bloober Team devrait en effet bientôt se retrouver entre les mains des joueuses et joueurs. Un nouvel organisme de classification a en tout cas rendu son verdict à son sujet, signe que sa sortie est plus proche que jamais.

Silent Hill 2 Remake bientôt sorti du brouillard

Cela fait maintenant 2 ans que Silent Hill 2 Remake a été annoncé pour la première fois. Pour remettre ce monument du jeu d'horreur aux goûts du jour, Konami a confié cette colossale tâche au studio polonais Bloober Team. Celui-ci s'est bien fait connaître dans le domaine grâce notamment à Layers of Fear et The Medium. Ce dernier respirait d'ailleurs l'influence de la mythique licence de Konami par tous ses plans.

Après un assez décevant Alone in the Dark, les fans du genre devraient donc être consolés par ce Remake incessamment sous peu. Début mars, le jeu a reçu une classification en Corée du Sud. Hier, c'était à l'équivalent américain, l'ESRB, de faire de même. Sans aucune surprise, le titre a été classé « M pour Mature ». Une telle étape par ces organismes est généralement synonyme d'une sortie proche. Konami et Bloober Team devraient donc très bientôt confirmer la date de sortie de Silent Hill 2 Remake, sur PC et PS5.

Un Remake qui va mettre tout le monde d'accord ?

À l'occasion du premier State of Play de l'année, les fans ont pu avoir un aperçu du gameplay de Silent Hill 2 Remake. Celui-ci était centré sur les combats. Une décision qui n'a pas vraiment été du goût de tout le monde. Le Président de Bloober Team, Piotr Babiendo, était de ceux-là. Interviewé par la branche polonaise de Eurogamer, il a expliqué que ce trailer « ne reflétait pas l'esprit du jeu tel que le studio le conçoit ». La faute était apparemment à imputer au marketing de Konami.

Si le Silent Hill 2 original a été aussi marquant, c'est surtout par son ambiance terriblement oppressante. Son histoire à la fois romantique et tragique a également grandement marqué les joueuses et joueurs. Tel n'était certainement pas le cas de sa composante « action ». L'annonce visiblement imminente de la date de sortie du Remake sera peut-être l'occasion pour Bloober Team et Konami de... corriger le tir et rassurer les fans. Le brouillard sur le sujet devrait sans doute très bientôt se lever.