Shadows of the Damned donne quelques nouvelles, et une déclaration laisse clairement entendre beaucoup de choses. Une vraie suite au jeu bientôt ? Ça ne dépend que de vous.

Après plus d'une décennie d'absence, Shadows of the Damned s'apprête à faire son retour grâce à une nouvelle version remasterisée intitulée Shadows of the Damned: Hella Remastered. Le studio Grasshopper Manufacture, dirigé par le célèbre développeur Goichi Suda, également connu sous le nom de Suda51, nourrit l'espoir que ce remaster suscitera suffisamment d'intérêt. Pour envisager une suite à cette franchise longtemps mise de côté !

Un Remaster et peut être un nouveau souffle pour Shadows of the Damned

Sorti à l'origine en 2011, Shadows of the Damned est un jeu d'action à la troisième personne qui a attiré une base de fans dédiée grâce à son mélange unique d'humour noir et de gameplay. Cependant, malgré sa réception positive, le jeu est rapidement tombé dans l'oubli, et l'idée d'une suite semblait improbable jusqu'à l'annonce récente du remaster.

Ce remaster, qui sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC, est prévu pour le 31 octobre. Il offre non seulement une mise à jour graphique et technique du jeu original. Mais représente également une opportunité pour Grasshopper Manufacture de prendre la température. Et de voir si le public actuel est toujours intéressé par l'univers sombre et excentrique de de l'univers du jeu.

Dans une récente interview accordée à Gematsu, Goichi Suda a évoqué la possibilité d'une suite pour le titre. Mais sous certaines conditions. Selon lui, le remaster doit d'abord prouver qu'il existe un intérêt suffisant de la part des joueurs. Pour justifier le développement d'un nouvel opus.

Si le remaster se vend suffisamment bien et si nous constatons qu'un nombre important de joueurs le désirent, alors une certaine forme de continuation de la série serait absolument quelque chose que nous envisagerions pour l'avenir.

Le remaster promet des améliorations significatives en termes de graphismes et de gameplay. Visant à rendre l'expérience de jeu encore plus immersive.

Source : Gematsu