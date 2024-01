Le casting de la série The Last of Us continue de s’agrandir chaque jour. Après Jesse, c’est au tour de son ex et amie Dina de se dévoiler au grand jour.

La production de la série The Last of Us reprend du service. Après plusieurs mois d’arrêt en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, l’adaptation de HBO pourra très prochainement reprendre son tournage. Bella Ramsey, Pedro Pascal et le reste de l’équipe retourneront au cœur du monde post-apocalyptique dès le mois de février. Naughty Dog et le géant du streaming en profitent pour dévoiler au compte-goutte les nouveaux talents qui viendront donner vie aux personnages de The Last of Us Part 2. Après Abby et Jesse, c’est au tour d’une protagoniste majeure de dévoiler son nouveau visage : Dina.

La saison 2 de The Last of Us a trouvé sa Dina

Le casting de la série The Last of Us s’agrandit. Déchue du rôle d’Ellie dans le film abandonné, Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart...) viendra finalement camper le rôle de son ennemie jurée dans la saison 2 : Abby. Elle a rapidement été rejointe par Young Mazino, connu pour son rôle dans l’excellente série Netflix Acharnés, qui se chargera de nous rendre Jesse encore plus sympathique qu’il ne l’était dans le jeu. À chaque nouveau jour son annonce donc, et c’est désormais l’interprète de Dina qui a été dévoilée. Ce ne sera donc pas Cascina Caradonna, qui a prêté ses traits à l’amante d’Ellie dans le jeu, mais Isabela Merced qui campera le rôle.

La jeune actrice de 22 ans est avant tout connue pour ses rôles dans le film en live action de Dora l’Exploratrice ou encore Transformers: The Last Knight. Elle reviendra sur grand écran dès cette année avec Madame Web, dans lequel elle incarnera Anya Corazon. Un choix évident selon Neil Druckmann et Craig Mazin, showrunners de la série The Last of Us. « Dina est chaleureuse, brillante, sauvage, drôle, morale, dangereuse et immédiatement adorable. Vous pouvez chercher indéfiniment une actrice qui incarne tout ça sans effort, ou vous pouvez trouver Isabela Merced tout de suite. Nous ne pourrions être plus fiers qu’elle rejoigne notre famille », ont commenté les deux têtes pensantes du projet.

Tout comme le choix de Young Mazino en Jesse, celui d’Isabela Merced semble faire l’unanimité, enfin presque. L’annonce a donc particulièrement bien été accueillie par la communauté, beaucoup saluant la ressemblance entre l’actrice et son personnage. D’autres font appel à la prudence et craignent ne pas retrouver la même alchimie entre Dina et Ellie. Bella Ramsey devra décidément encore faire taire ses détracteurs avec la saison 2 de The Last of Us.