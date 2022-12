De leur côté, les fans cherchent déjà leur Kratos et contre toute attente, une bonne partie d’entre eux ne veulent pas de Christopher Judge. Acteur pourtant réputé et interprète iconique de Kratos dans God of War (2018) et God of War Ragnarok. Judge a d’ailleurs pris la parole.

Les fans veulent un catcheur dans la série God of War

Confirmée par Sony en même temps que les séries Horizon Zero Dawn et le film Gran Turismo, la série God of War ne devrait pas tarder à se faire et tout le monde théorise sur le casting. Les fans débatent et cherchent un Kratos parfait parmi les artistes les plus ressemblant. Beaucoup s’accordent d'ailleurs à dire que c’est la superstar de la WWE Triple H qui serait le mieux placée pour incarner le dieu de la guerre sur petit écran. La barde, la carrure et le visage carré ont visiblement suffi à tout le monde pour affirmer que Triple H serait un Kratos parfait.

Il a la barbe. Oui, la barbe.

Kratos veut être Kratos

D’autres fans sont quant à euxsurpris de voir que personne ne pense au principal intéressé, celui qui incarne Kratos depuis 2018 dans les récents jeux God of War, Christopher Judge. Acteur de métier, rappelons le tout de même, l’homme est notamment connu pour avoir interprété le Goa'uld Teal'c dans la série Stargate durant de nombreuses années. Ce dernier a d’ailleurs répondu un je signe au tweet d’un fan qui déclarait qu’il n’y avait pas de meilleur acteur que Judge pour incarner Kratos.

Seulement voilà, tout le monde n’est pas du même avis et certaines raisons évoquées sont particulièrement tristes à lire. Certains mettent en avant le fait que l’acteur commence à prendre de l’âge ou n’a pas les épaules assez larges (au sens propre du terme) pour incarner le dieu de la guerre. Hélas, d’autres disent que la couleur de peau de l’acteur n’est pas compatible avec le rôle. Pour eux, le dieu de la guerre est avant tout blanc.

Une remarque qui fait doucement sourire lorsque l’on connaît l’origine de la couleur de peau de Kratos. En tout cas, Christopher Judge lui, semble partant. Seul l’avenir nous dira si son appel du pied sera vu ou pas par les producteurs de la future série.