Les fans de Tolkien peuvent se réjouir, car de nouveaux projets autour du Seigneur des Anneaux sont en route. Warner Bros. a annoncé plusieurs projets à venir, avec Peter Jackson et son équipe de retour à la production. Parmi eux, on le sait, un film baptisé Le Seigneur des Anneaux : La Traque de Gollum. Ce film, qui se déroulera juste avant les événements de La Communauté de l'Anneau, sera réalisé par Andy Serkis, l'acteur qui a magistralement incarné Gollum. Mais contrairement à certaines rumeurs, ce film ne sera pas divisé en deux parties. Par contre, une autre surprise attend les fans...

Une autre surprise Seigneur des Anneaux

Selon Philippa Boyens, scénariste des précédents films Le Seigneur des Anneaux, le long-métrage Gollum sera bien un film unique. La rumeur d’un découpage en deux parties est née d’une confusion, car l’équipe travaille en réalité sur deux films distincts. Le premier est La Traque de Gollum, et le second, encore non dévoilé, est en cours de développement. Boyens a clarifié les choses : "La Traque de Gollum" racontera une histoire intense, située entre la fête d'anniversaire de Bilbo et les Mines de la Moria. Le film se concentrera sur Gollum, ce personnage emblématique et troublé, offrant une nouvelle perspective sur cette période inexplorée de l’histoire.

Le retour de Gandalf ?

La confusion autour des deux films pourrait également venir du fait que Gandalf, joué par Ian McKellen, pourrait faire son retour dans deux films live-action. Boyens a laissé entendre que l’équipe envisage des projets où le célèbre magicien occuperait une place centrale. De quoi ravir les fans qui espèrent revoir McKellen reprendre son rôle mythique.

Le monde de Tolkien ne s’arrêtera pas là. En plus des deux films live, un autre projet est sur le point de voir le jour : le film d’animation La Guerre des Rohirrim, prévu pour décembre. Si ce projet animé est un succès, d’autres histoires de la Terre du Milieu pourraient également être adaptées en animation.

Source : empireonline