Il y a peu, on a appris le décès d'une légende, Akira Toriyama. Le papa de Dragon Ball, entre autres, nous a quittés à l'âge de 68 ans. Cette nouvelle a mis un coup au moral de tout le monde, et encore aujourd'hui, on a du mal à croire qu'il n'est plus là. Bien sûr, son héritage persiste, comme c'est le cas avec Sand Land. Ce manga, prépublié pour la première fois au Japon en 2000, va avoir droit à une adaptation en jeu vidéo. Celle-ci est très attendue par les fans, et ça tombe bien, car une démo est maintenant disponible sur PC et consoles.

Sand Land s'offre une démo à ne pas louper

La sortie de Sand Land approche à grands pas. Le 26 avril prochain, on pourra plonger dans cet univers si particulier, où on reconnaît immédiatement la patte du maître. Pour rappel, ce titre est développé par ILCA, à qui on doit notamment les remakes de Pokemon Perle et Diamant. Il a également mis sur pied One Piece Odyssey, mais ça, on va éviter d'en parler. Quoi qu'il en soit, on a hâte de mettre les mains sur ce jeu, même si on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Du coup, quoi de mieux qu'une démo pour se faire un premier avis dessus ?

Si vous êtes intéressé, sachez qu'il est accessible sur PC via Steam, PlayStation et Xbox. Tout le monde peut en profiter, ce qui est une agréable nouvelle. Par contre, les joueurs ont d'ores et déjà rapporté une information de la plus haute importance. En effet, plusieurs personnes semblent souffrir de stuttering. Visiblement, Sand Land, qui fait usage de l'Unreal Engine 5, ne compile pas les shaders. Dans le doute, on préfère vous prévenir, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise. Hormis ce pépin, vous n'avez normalement pas besoin d'une machine de guerre pour le faire tourner.

Quant au jeu Sand Land, il s'agit d'un action-RPG qui vous fait incarner Beelzebub, le prince des démons. Avec sa bande de joyeux lurons, il va partir à la recherche d'une source légendaire, qui serait dissimulée dans le désert. Sur le chemin, de nombreux dangers vous attendent, mais c'est ça qui en fait une aventure ! En tout cas, on a hâte de partir dans cette épopée au cœur d'un monde imaginé par Akira Toriyama. Elle va sans doute être riche en émotions à la lumière de ce qui s'est passé.