Les fans de Sailor Moon et de shōjo vont pouvoir se réjouir ! On a enfin du nouveau en France concernant la fameuse licence de magical girl déjà arrivée dans l'hexagone depuis 31 ans !

Cela fait déjà plus de 30 ans que Sailor Moon a vu le jour. La série est arrivée en France dans le Club Dorothée en 1993 et elle est rapidement devenue un incontournable de la même façon que Dragon Ball ou même les Tortues Ninja. De par sa popularité, le show sera largement diffusé sur de nombreuses chaînes avant de totalement disparaître au début des années 2000. Cependant, les fans de la saga subsistent et doivent se passer de la télé pour apprécier les aventures de ces magical girls. Heureusement, une célèbre chaîne d’animation va mettre fin à cette longue absence du petit écran, et pas n’importe comment.

Un retour de Sailor Moon avec panache !

La chaîne de télévision MANGAS, qui comme son nom l'indique, se spécialise dans la diffusion d’animation japonaise, a récemment annoncé l’arrivée de Sailor Moon à son programme. En effet, les magical girls font leur grand retour, et ce, en version HD non censurée ! MANGAS est très fier de déclarer qu’ils ont eux-mêmes remastérisé l'œuvre après avoir acquis les droits. De ce fait, la version diffusée sera totalement inédite, différente de celle disponible sur Crunchyroll à l’heure actuelle.

Cependant, pour l’instant, il faudra se contenter de la saison 1 de Sailor Moon seulement. Pour en profiter, il faudra se rendre sur MANGAS à partir d’avril 2024. La chaîne possède également d’autres programmes que ne propose pas le géant Crunchyroll. Par exemple, on peut retrouver dans son catalogue Ashita no Joe, un anime historique diffusé au Japon entre 1970 et 1971. Il met en scène un jeune orphelin de 15 ans qui se complaît dans l’univers de la boxe. Un shōnen de sport comme on les aime !

L’anime de Sailor Moon est un prolongement du manga

L’anime Sailor Moon a une vraie plus-value par rapport aux mangas : l’histoire va plus loin que ce que proposent les ouvrages. L’adaptation a été commandée par Tôei (Dragon Ball, One Piece), un studio de production japonais, pour être un media-mix. C'est-à-dire un dessin animé qui était censé se décliner par la suite sous différentes formes (jouets, jeux vidéo, longs métrages, etc.). De la même façon que l’ont fait les Tortues Ninja avec leur pléthore de produits dérivés pendant les années 90. De ce fait, il est représentatif d’une époque où la télé avait un fort impact sur ce qu'aimaient les jeunes. Retrouver cet anime à la télé, c’est alors un brin de nostalgie et d’histoire à savourer. Rendez-vous en avril prochain !