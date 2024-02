Les fans de Dragon Ball sont nombreux, c'est un fait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont de quoi faire. Entre les animes, le manga, et les jeux vidéo, ils sortent souvent le champagne. D'ailleurs, ils vont encore avoir une occasion d'être aux anges. Ça concerne une plateforme bien connue des férus de séries et films d'animation, qui vient de surprendre les spectateurs avec un ajout inattendu.

Dragon Ball arrive sur Crunchyroll

Actuellement, c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous de visionner Dragon Ball sur une plateforme légale. Eh bien, on vous garantit que ça va changer. Pour cause, la série intégrale DB est arrivée sur Crunchyroll le 9 février dernier, c'est-à-dire hier. Vous allez donc pouvoir vous poser devant 153 épisodes de pur bonheur, mais ce n'est pas tout. En effet, DBZ, DBGT, DBKAI et DB Super vont suivre à une date ultérieure. Quand on vous dit que c'est un beau cadeau, on n'exagère pas.

Mais attendez, car on a encore une information en réserve pour vous. Vous avez envie de renouer avec la VF ? Sachez que c'est possible via Crunchyroll, puisque c'est disponible dans cette langue, et évidemment en version originale sous-titrée. Les fans sont décidément bien gâtés. Petite précision tout de même, Super Dragon Ball Heroes n'est pas accessible, car la websérie promotionnelle est exclusive au Japon. Du coup, on a peu de chance de la voir venir sur la plateforme de SVOD, même si ce n'est pas un drame.

Vous l'aurez donc compris, il faut bien un abonnement pour y avoir accès. Après, gardez bien en tête que vous pouvez opter pour l'offre gratuite avec publicités, en lieu et place de l'offre premium. En tout cas, les retours positifs n'ont pas tardé à se faire entendre. « Trop cool ! », « Crunchyroll vous êtes les meilleurs », « Un diamant brut », « Incontournable », peut-on notamment lire. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir les débuts de la légende Dragon Ball si ce n'est pas encore fait.

En jeu vidéo, ça déchire tout

Du côté de la sphère vidéoludique, l'impatience se fait ressentir. Dragon Ball : Sparking! ZERO marque le retour de la série des Budokai Tenkaichi, et on ne pourrait pas demander mieux. A chaque apparition du jeu, les fans salivent tant ça s'annonce massif. Pour rappel, lors de son passage au Battle Hour 2024, on avait notamment pu voir qu'on incarnerait environ 164 personnages différents (en référence à la grille à la fin du trailer). Au programme, des figures de DBZ et de Super, mais pas de GT ou des films. Pour cause, le studio envisage de les ajouter, mais seulement en DLC et non dans le roster de base. Une décision qui n'est pas gravée dans le marbre, mais qui en inquiète plus d'un.