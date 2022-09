Ça avait leaké en avance sur une chaîne PlayStation officielle, mais Sackboy A Big Adventure sera bien le prochain jeu PS5 et PS4 à être porté sur PC. Voici toutes les améliorations et les configurations requises pour y jouer.

Et voilà ! Après le leak de ce matin, voici l'annonce de Sackboy A Big Adventure sur PC. Configurations, compatibilité DualSense, bonus de précommande, on vous dit tout.

Sackboy A Big Adventure bientôt dispo sur PC, les infos

Le platformer Sackboy A Big Adventure sortira le 27 octobre 2022 sur PC, et on sait déjà tout à son sujet ou presque. Premièrement, voici les améliorations dont nous avions connaissance :

La 4K à 120fps

Compatible Nvidia DLSS

Prise en charge des écrans ultra-larges 21:9

VRR (Variable Refresh Rate) pour éliminer le tearing sous réserve d'avoir un écran compatible

Cette version, comme celle sur PS5, prendra compte entièrement de la manette DualSense avec son retour haptique et ses gâchettes adaptatives. Si vous n'en avez pas, ou que vous n'aimez pas utiliser ce périphérique console sur PC, il y aura toujours le combo clavier/souris. En plus, Sackboy A Big Adventure acceptera les trophées et les sauvegardes dans le cloud, sur Steam et l'Epic Games Store.

Si vous précommandez sur l'une ou l'autre des boutiques, vous aurez des cadeaux. Des tenues et des emotes aux couleurs de :

Les configurations PC

Ci-dessous, les configurations PC Minimum, Recommandée, Élevé, Très Élevé et Ultra pour Sackboy : A Big Adventure.