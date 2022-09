Une fois encore, le patron de Nvidia Jensen Huang est monté sur scène pour sortir de sa poche une nouvelle carte graphique GeForce de nouvelle génération. Ada Lovelace, la 3e génération d’architecture RTX repose sur une puce gravée en 4 nm par TSMC avec 76 milliards de transistors. Nvidia promet ainsi 90 TFLOPs, 200 RT FLOPs et 1400 Tensor FLOPs.

DLSS 3.0 comme nouvelle technologie

Au delà des cartes, Huang a commencé à présenter la technologie NVIDIA DLSS 3, la prochaine génération de Deep Learning Super Sampling. Cette technologie alimentée par l'IA peut générer des images entières pour accélérer massivement le jeu. Elle permet de surmonter les limites de performance du CPU dans les jeux en permettant au GPU de générer des images entières de manière indépendante. Bref un nouveau cap à venir permettant d'augmenter encore un peu plus le framerate. Cette technologie sera intégrée aux moteurs de jeux les plus populaires, tels qu'Unity et Unreal Engine, et a reçu le soutien de nombreux développeurs de jeux de premier plan, avec plus de 35 jeux et applications à venir.

Les Nvidia GeForce RTX 4090 et 4080, stars de la conférence

Pour l'instant nous n'avons pas beaucoup de détails mais la première carte à être présentée est la RTX 4090. Elle est annoncée comme étant 2 à 4 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti selon les jeux. Elle sera disponible disponible le 12 octobre à 1600 dollars. Encore faut t-il qu'elle ne soit pas en rupture de stock.

Evidemment il s'agit des mots de Nvidia mais elle est présentée comme étant le GPU de jeu le plus rapide au monde. Dans les jeux RTX, la RTX 4090 avec DLSS 3 est jusqu'à 4 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti de dernière génération avec DLSS 2.

Nvidia a également annoncé la RTX 4080, lancée en deux configurations. La RTX 4080 16 Go qui possède 9728 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire GDDR6X. Avec le DLSS 3, elle est deux fois plus rapide dans les jeux actuels que la GeForce RTX 3080 Ti et plus puissante que la GeForce RTX 3090 Ti. L'autre modèle est la RTX 4080 12 Go qui possède 7680 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X. Avec le DLSS 3, elle est plus rapide que la RTX 3090 Ti.

Les deux configurations RTX 4080 seront disponibles en novembre, avec des prix débutant respectivement à 1199 dollars et 899 dollars.

Pour récapituler :