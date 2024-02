L'année dernière, Rockstar Games et Take-Two Interactive ont cassé Internet avec GTA 6. Certes, le futur épisode a été (encore) victime d'un leak gigantesque, à quelques heures de la diffusion officielle de la première bande-annonce, mais ça a alimenté le buzz plus qu'autre chose. Un incident qui a obligé le studio à avancer sa présentation en livrant le trailer dans la meilleure qualité possible, et sans incitation à acheter des bitcoins. En attendant le lancement en 2025, une annonce faite en 2023 a pris effet il y a peu, et c'est une mauvaise nouvelle pour certains joueurs.

Une mise à jour obligatoire pour profiter des jeux Rockstar Games

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est ce que Microsoft s'est dit en tuant Windows 7 et 8. Les deux systèmes d'exploitation ne sont plus pris en charge, et ça a des répercussions sur les jeux. Par exemple, Valve ne permet plus l'accès à Steam depuis le 1er janvier 2024. Les utilisateurs n'ont d'autre choix que de passer sur Windows 10 ou 11 s'ils veulent toujours en profiter. D'autres sociétés ont suivi comme Rockstar Games. Si vous aviez prévu de jouer à leur productions maison via le launcher officiel, et que vous êtes encore sous W7 ou 8, vous allez vous prendre un stop immédiat.

« En raison de la fin de la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows 7 et 8 par Microsoft, Rockstar Games ne prendra officiellement plus en charge ces systèmes d'exploitation à compter du 30 janvier 2024. Afin d'éviter d'éventuelles interruptions de service à l'avenir et d'assurer un accès continu aux dernières fonctionnalités de plateforme, nous conseillons aux utilisateurs de Windows 7 et 8 de passer à un système d'exploitation pris en charge dès que possible » (via support Rockstar).

Adieu les nouveaux contenus, mises à jour et même l'accès à plusieurs jeux, et pas des moindres, via le Rockstar Launcher. Pour continuer à jouer à GTA 5, Bully, Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2, Max Payne 3 et les titres suivants, il faut obligatoirement installer une version récente de Windows. Une fois fait, vous pourrez retourner à vos occupations dans Los Santos, à Sao Paulo ou dans Grand Theft Auto Online, la poule aux œufs d'or de Rockstar Games. Ci-dessous la liste des softs concernés par cette décision.

GTA, Max Payne, Red Dead, Bully sous Windows 10 / 11... ou rien !

Bully: Scholarship Edition

GTA 4 et 5

GTA : The Trilogy - The Definitive Edition (GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice City)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Online

Max Payne 3

L.A Noire

L.A Noire: The VR Case Files