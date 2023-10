Il y a un an, Nacon, l'éditeur renommé, nous présentait RoboCop : Rogue City, un jeu de tir à la première personne basé sur la célèbre franchise. Et pour couronner le tout, l'acteur emblématique Peter Weller avait été confirmé pour reprendre son rôle culte dans ce titre. Depuis, chez Gameblog, nous avons eu le privilège de tester le jeu à deux reprises, et chaque session s'est révélée prometteuse. Cependant, aujourd'hui, l'actualité autour du jeu prend une tournure moins enthousiasmante.

RoboCop ce n'est pas que des bonnes nouvelles

En prévision de son lancement le 2 novembre 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, des doutes surgissent concernant la version Nintendo Switch. Tout porte à croire qu'elle a été discrètement mise de côté. En effet, un échange sur la page Facebook officielle de Robocop: Rogue City a révélé que la version destinée à la Switch n'était plus en chantier. Pour les curieux, nous avons immortalisé cette conversation, visible dans la capture d'écran ci-dessous.

À ce jour, le mystère plane toujours quant à la raison de cette annulation. Se pourrait-il que le studio polonais Teyon ait choisi de renoncer à la Switch, ou bien attend-il l'arrivée du prochain modèle de la console, dont on parle tant ces derniers temps ? Une autre hypothèse envisageable : les contraintes d'optimisation pour la console actuelle seraient-elles trop coûteuses en temps et en ressources pour le développeur ? C'est une possibilité.

Quoi qu'il en soit, pour ceux qui espéraient découvrir Robocop : Rogue City sur Switch le mois prochain, il va falloir envisager une alternative. Vous avez tout de même un vaste choix qui s'offre à vous. Si le FPS vous intéresse, on vous conseille la lecture de notre préview sur le sujet. Nous avons passé un très bon moment au fil des heures, surtout quand on est fan de la franchise cinématographique. Que du bon en perspective. De ce que l'on a pu voir, c'est très respectueux de l'univers des films. Ça ne se prend pas du tout au sérieux et c'est un bel hommage aux films d'action des années 80 et 90.

